الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى: خصصنا 100 مليون لتشجيع البحث عن حلول لمواجهة كورونا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، فى فعاليات المؤتمر الوزارى حول رقمنة التعليم فى إفريقيا، والذى تنظمه مؤسسة (African Brains)، خلال الفترة من 24-27 مايو الجارى، بحضور وزراء التعليم والتعليم العالى وتكنولوجيا المعلومات بدول: مصر، غانا، زيمبابوى، وجنوب إفريقيا، وروندا، وكينيا، والدكترو محمد الشناوي، مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، وعدد من المسئولين الأفارقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول عبدالغفار، في كلمته، التحديات التى يعيشها العالم بسبب أزمة جائحة كورونا، مستعرضاً الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، والتى شملت استخدام نظم التعليم عن بعد، والمنصات الإلكترونية وأنظمة إدارة التعلم LMS جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري EKB، وتنظيم  أكثر  من 750 دورة تدريبية وورشة عمل لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف، أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لتشجيع التقدم البحثي من خلال مبادرة "طبق فكرتك" التي تهدف إلى إيجاد الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن هناك أكثر من 600 مشروع قيد التنفيذ في جامعات مختلفة، 1350 مقالة بحث مفهرسة في Pub Med، 201 تجربة سريرية مسجلة في التجارب السريرية اكتملت منها 38 تجربة.

واستعرض الوزير رؤية الوزارة والتى تتفق مع رؤية مصر 2030، وتأتى تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق 3 جامعات أهلية جديدة، وجار التخطيط لزيادة 15 جامعة أهلية جديدة، و7 جامعات تكنولوجية إلى نظام التعليم العالي المصرى خلال السنوات الثلاث القادمة، فضلاً عن تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وإنشاء مدن ذكية، وتمكين المواطنين من استخدام الخدمات الرقمية، وكذلك نشر الوعي حول التحول الرقمي.

وأضاف: أن المجلس الأعلى للجامعات أعد استراتيجية لتطوير برامج التعليم الجامعي لتتناسب مع أحدث الوظائف حتى عام 2050 من خلال توفير برامج تعليمية فى مجالات: علم الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وغيرها؛ لمواكبة تحديات التقدم التكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الحكومة المصرية للتعاون العلمي يرتكز على تشجيع المشاريع البحثية المشتركة، وتشجيع إنشاء شركات جديدة وتطوير الحلول التي تخدم قطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعة والتعليم والسياحة، وترويج التقنيات الجديدة ومساعدة الشركات على إيجاد حلول وخدمات مبتكرة، وتعزيز تنمية المجتمع ورفع مستويات مهارات الشباب.

وفى ختام فعاليات الجلسة النقاشية، استعرض الوزراء الإجراءات التى اتخذتها كل دولة لرقمنة التعليم، وتقديم حلول عملية مبتكرة حول التعليم المدمج والرقمى لمواجهة جائحة كورونا.

 جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة تأثير فيروس كورونا على ضرورة الإسراع فى الاهتمام بالتعليم الرقمى بالدول الإفريقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع سياسات التعلم عبر الإنترنت بما يضمن تحقيق المرونة والاستدامة على المدى الطويل، خاصة أن التعلم عبر الإنترنت يعد الآن أولوية لجميع البلدان مع مراعاة المشكلات والعقبات التكنولوجية والتربوية.

                                                                                 

التعليم العالي اتفاقيات بنك المعرفة المصري رؤية مصر 2030 الحكومة المصرية فيروس كورونا جنوب أفريقيا تكنولوجيا المعلومات خالد عبد الغفار

الأكثر قراءة

صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

«مدبولي»: نعمل على توفير مليون فرصة عمل سنويًا

ضحايا تعويم السفينة «إيفرجيفن»: مستعدون لتقديم أرواحنا لمصر

رئيس الوزراء يفتتح المجمّع الصناعي لمجموعة «العربي» لإنتاج أجهزة الطهي

رياح وارتفاع درجات الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق لطارق شوقي على سحب مشروع قانون التعليم من النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الأردن: على إسرائيل وقف عمليات تهجير الفلسطينيين من القدس