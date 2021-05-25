الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية لجميع الفئات

الطيران السعودي
الطيران السعودي

لا يزال البحث جاري حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية لجميع الفئات، وذلك بعد إعلان الخطوط الجوية العربية السعودية، استئناف تشغيل رحلاتها الدولية عبر ٤٣ محطة دولية في ٣٠ وجهة حول العالم بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وفي هذا الصدد يرصد "الدستور" موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية لجميع الفئات، وماهي الشروط التي حددتها المملكة قبل دخول المواطنين أراضيها.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية لجميع الفئات

وكانت أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الاثنين الماضي الموافق 17 مايو ، عن بدء استئناف الرحلات السعودية إلى مصر، بجانب عدد من الدول، وذلك بعد رفع اسمهم من قائمة الدول المحظورة للسفر، خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على أراضيها.

 

ماهي الدول التي مازالت محظورة من السفر إلي المملكة العربية السعودية

وكشفت السلطات السعودية، أنه مازال هناك بعض الدول التي تخضع للحظر من دخول المملكة ويتطلب للدخول إذن مسبق من الجهات المعنية وم البلاد الأكثر تفشياً للموجات الجديدة من وباء كورونا وجاءت هذه الدول علي النحو التالي: ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند".

 

السعودية تحدد أربع شروط قبل دخول المواطنين أراضيها

وبالرغم من إعلان المملكة العربية السعودية فتح الطيران مع مصر وبعض الدول الأخرى، إلا أن هذا الفتح الجوي سري فقط وفقط ثلاث شروط وعلى المواطنين الراغبين في الدخول في الأراضي السعودية تطبيقها:
- الشرط الأول: تحليل فيروس الكبد الوبائي على الصادرات الزراعية المصرية، وهذا الشرط خاص، وليس عام على جميع المواطنين.

- الشرط الثاني: دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا أمريكيًّا (ما يعادل 100 ريال سعودي و400 جنيه مصري) عن كل شخص.

وأن يكون لدى المواطن تحليل" "PCR - الشرط الثالث: معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

 

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وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، كشفت وزارة الصحة السعودية عن اشتراطات استقبال الحجاج 2021 ، وسط الإجراءات الاحترازية المشددة.

وحدد وزارة الصحة السعودية، الفئات العمرية المسموح لها بأداء فريضة الحج هذا العام عن ان يكون من 18 إلى 60 عامًا، وأن يكون إجمالى الحجاج 60 ألف حاج،  مشددة على ضرورة التطعيم باللقاح المضاد لكورونا قبل دخول الأراضي السعودية.

 

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