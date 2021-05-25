جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الأبحاث الاجتماعية

نظمت إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان المسابقة القمية للأبحاث الاجتماعية للجامعات المصرية، بعنوان (التحول الرقمي وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على مشروعات التنمية في المجتمع المصري)، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة ١٦ جامعة حكومية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في خدمة مجتمعهم وتنمية مهاراتهم ومداركهم واكسابهم الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية واستغلال طاقاتهم، حيث تقدم للمسابقة عدد ٧٦ بحث إلكترونياً لتخفيف العبء على الطلاب وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا و قد اسفرت النتائج عن مايلي:-

حصل على المركز الأول الطالبة شيماء وليد شوقي كليه العلوم بجامعة كفر الشيخ، والمركز الثاني للطالبة أسماء مهدي محمد القصاص كلية الصيدلة جامعة المنصورة، والمركز الثالث الطالب عبد الله إسماعيل أحمد كليه التربية جامعة الفيوم، والمركز الرابع الطالبة ندى مختار عبد الله زيدان كلية الإعلام جامعة القاهرة، والمركز الخامس للطالب محمد ناصر إبراهيم شحاتة كلية العلوم جامعة المنيا.

وأشرف على المسابقة الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، وبمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

كما أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان أسماء الطلاب الفائزين في المهرجان الختامي للأسر الطلابية.

وجاءت الأسر الفائزة من الكليات كما أعلنتها الإدارة العامة لرعاية الشباب على النحو التالي:

المركز الأول حصلت علية كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة أسرة (المصراوية) وجاء المركز الثاني من نصيب كلية العلوم أسرة (خلطبيطة)، والمركز الثالث كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أسرة (القدرة الاجتماعية) والمركز الرابع كلية التربية الرياضية بنين بالهرم أسرة (شباب مصر٢٠٣٠)، والمركز الخامس كلية التجارة وإدارة الأعمال أسرة (انتماء) والمركز السادس كلية التربية أسرة (الريادة) والمركز السابع كلية السياحة والفنادق أسرة (فريندز) والمركز الثامن كلية التربية الموسيقية أسرة (رحالة) والمركز التاسع كلية الاقتصاد المنزلي أسرة (رواد المستقبل).