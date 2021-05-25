هونج كونج تتخلص من جرعات لقاح «كورونا» بسبب عدم الإقبال

حذرت سلطات هونج كونج الثلاثاء، من أنها قد تضطر قريبا إلى التخلص من عدد كبير من جرعات منتهية الصلاحية من اللقاحات المضادة لكورونا، في وقت تتهافت دول أخرى في كافة أنحاء العالم للحصول على اللقاحات.

فالمستعمرة البريطانية السابقة هي من الأماكن القليلة في العالم التي تمكنت من شراء ما يكفي من الجرعات لتلقيح كل سكانها البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة.

لكن حملة التلقيح لم تحقق النجاح المرجو وذلك لأسباب عدة.

هناك أولا ارتياب شديد بين سكان هونغ كونغ حيال حكامهم ويعتبرونهم ذراع قمع صينية، بعد سنتين على حركة الاحتجاج الشعبية الكبرى عام 2019.

إلا أن التردد في تلقي اللقاح ناجم أيضا عن المعلومات المضللة والشعور الشائع نسبيا بأنه ليس هناك من ضرورة لتلقي اللقاح، من جهة بسبب الانتشار الضعيف للفيروس في هونج كونج، وبالتالي وجود مخاطر صحية محدودة، ومن جهة أخرى عدم وجود إجراءات تحفيزية.

الكثيرون لا يرون أي فائدة من تلقي اللقاح لا سيما وأن إجراءات الحجر المشددة تحول دون رغبتهم في السفر.

وحذر مسؤول كبير سكان هونج كونج، من أنه لم يعد أمامهم سوى "ثلاثة أشهر" قبل انتهاء صلاحية أول دفعة من لقاحات فايزر-بايونتيك.

وقال توماس تسانج المراقب السابق في مركز الحماية الصحية لاذاعة "ار تي اتش كي" العامة إن "اللقاحات كلها لديها تاريخ صلاحية... لا يمكن استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها ومراكز التلقيح التي تعطي بايونتيك ستتوقف عن العمل بعد سبتمبر".

وذكر بان "العالم بأسره يكافح من أجل إيجاد لقاحات" معتبرا انه "لن يكون عادلا" بالا تستخدم هونج كونج هذه الجرعات.

يأتي ذلك فيما دعا ستة رؤساء من دول أميركا اللاتينية والكاريبي الاثنين المجتمع الدولي لضمان التوزيع المتساوي للقاحات المضادة لكوفيد-19، مطالبين الدول التي تملك العدد الأكبر من الجرعات بمشاركتها.

وجاء في بيان مشترك صدر عن رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو "نناشد بشدة الدول التي تملك فائضا من الجرعات أو التي أتّمت تطعيم سكانها الأكثر عرضة للخطر بتطبيق إجراءات تتيح توزيع هذه الكميات الفائضة بالتساوي وفورا".