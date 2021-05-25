الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة التنشيط السياحي يكشف خطة الترويج الحالية والمستقبلية لمصر

احمد يوسف رئيس هيئة
احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة

كشف أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن خطة وزارة السياحة والآثار الترويجية الحالية والمستقبلية لمصر تعتمد على استخدام أدوات وأساليب متطورة وآليات تسويق فعالة، وتهدف إلى تنويع منصات الترويج عالمياً وتعمل على إلقاء الضوء بصورة أكبر على مقومات مصر السياحية والأثرية الفريدة لتعزيز الانطباعات غير النمطية عن المقصد المصري ليكون آمن وساحر وضمن أوائل الوجهات السياحية الجاذبة للزيارة في المعدلات التنافسية العالمية.

وأَضاف «يوسف» في تصريحات صحفية أن الوزارة بصدد دراسة تنظيم قوافل سياحية ورحلات تعريفية وورش عمل مختلفة بعدد من الأسواق المصدرة للسياحة خلال الفترة المقبلة، ويتم إعداد خطة عمل متكاملة للترويج السياحي بالتعاون مع القطاع الخاص والاتحادات السياحية للموسم السياحي لصيف العام الجاري.

كما تقوم هيئة تنشيط السياحة عبر مشاركتها في المعارض الدولية للسياحة التى تقام سواء بشكل واقعي أو افتراضي نحاول من خلال ارسال رسالة طمأنة للعالم بجاهزية المقصد السياحي المصري، ودعوة المسافرين من مختلف دول العالم لزيارة مصر كوجهة آمنة من خلال استعراض  الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر سواء في الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية بما يضمن سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين، وهو ما يؤكد جاهزية المقصد المصري لاستقبال السائحين بخبرات عالية الجودة، وتقديم مستويات خدمة سياحية ممتازة.

يشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قد استأنفت خلال شهر يوليو الماضي بعد توقف دام نحو 4 اشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا وقد بلغ اعداد السائحين الوافدين نحو 3 مليون سائح حتى الآن ومن اولى الأسواق التى قدمت إلى المقاصد السياحية اوكرانيا وبيلاروسيا والتشيك وكازاخستان ورومانيا وتتوافد حاليا الأسواق السياحية للزيارة على حسب الإجراءات التى تتخذها الدول لفتح حركة الطيران.

مصر سياحة منصات الترويج تنشيط السياحة سائحين خطة

الأكثر قراءة

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

أمير قطر يدعو الرئيس السيسى لزيارة الدوحة

فنان شاب يعتذر لـ شريف دسوقي: «حقك عليا.. إنت مسؤول مني لحد ما أموت»

كيف تحصل على لقاح كورونا فى بيتك؟

صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعى يكتب.. الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس

كيف يرى الجمهور الإسرائيلى نتائج حرب غزة 2021؟

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل