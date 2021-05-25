الثلاثاء 25 مايو 2021
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الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية في مصر تودع القمص متياس فايز قاعود

القمص متياس فايز
القمص متياس فايز قاعود

ودعت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك القمص متياس فايز قاعود.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه القمص متياس فايز قاعود، انتقل بعد فترة جهاد مع المرض، وتمت صلاة الجناز بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط، نطلب من الرب نياحة لروحه الطاهرة وتعزية خاصة للأسرة وللكنيسة ولصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ولد القمص متياس فايز قاعود في ١٢ من شهر يناير عام ١٩٣٨، بابنوب ودرس اللاهوت بأسيوط وتمت سيامته الكهنوتية في ٢٥ يناير ١٩٨٧، على يد مثلث الرحمات الأنبا يوحنا نوير مطران إيبارشية أسيوط، كما خدم بالعديد من الأماكن وهم :

- كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس ببلاو ١٩٨٧ - ١٩٩٤

- كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس درنكة ١٩٩٤- ١٩٩٥ 

كنيسة السيدة العذراء بني محمديات ١٩٩٥ - ١٩٩٩

- كنيسة السيدة العذراء نجع رزيق ١٩٩٩- ٢٠٠٥

- كنيسة السيدة العذراء بالزرابي ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩

- المطرانية ٢٠٠٩- ٢٠١٩

- دار الكهنة المسنين بالمعادي ٢٠١٩ - ٢٠٢١.

الكنيسة الكاثوليكية في مصر الكنيسة الكاثوليكية في مصر تودع القمص متياس فايز قاعود الأنبا باخوم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية

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