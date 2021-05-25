هونج كونج تعتزم تطعيم مواطني البر الرئيسي الصيني ضد فيروس كورونا

أعلنت حكومة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، أنها ستجعل اللقاحات ضد فيروس كورونا متاحة لنحو 40 ألف من أفراد البر الرئيسي الصيني، في حين سيتعين على اللاجئين الانتظار.

وقالت الحكومة في بيان بدون تقديم تفاصيل إنها تعتزم بدء تطعيم 13 ألف لاجئ رسمي ابتداء من يوليو المقبل، بعد إجراء مسح " لتقييم نيتهم للحصول على اللقاح".

وفي يوم الجمعة المقبلة، سيبدأ تطعيم المواطنين الصينيين الذين يحملون تصريح خروج ودخول، الذين يمكنهم التنقل بين هونج كونج وماكاو البر الرئيسي الصيني.

وقال متحدث حكومي "حاملو هذه التصاريح سوف يبقون في المجتمع لفترة من الوقت، ومن وجهة النظر الصحية، فإن تقديم اللقاح لهم لن يحميهم فقط من العدوى، ولكن سيمنع تفشي الفيروس في المجتمع وبذلك يعزز من قدرة هونج كونج على مكافحة الجائحة".

ووفقا للحكومة، واجه الكثير من حاملي التصاريح صعوبات إضافية بسبب الجائحة، مثل اضطرارهم للاعتناء بالأطفال أو كبار السن.

وأوضح البيان " هم عادة يعيشون مع مواطني هونج كونج الذين يحق لهم الحصول على اللقاح".

ويشار إلى أن المخاوف من السلامة وفقدان الثقة في الحكومة تسببا في بطء وتيرة التطعيم، حيث حصل أكثر من مليون شخص فقط على الجرعة الأولى من اللقاح، وجرى تلقيح 9% من تعداد السكان بالجرعتين.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وفي سياق متصل، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.