وزير الخارجية البيلاروسي يبحث مع نظيره الروسي حادث الطائرة «رايان إير»

بحث وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، هاتفيًا، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف موضوع هبوط طائرة (رايان إير) بشكل طارئ في مينسك الأحد الماضي.

وذكر المركز الإعلامي لوزارة خارجية بيلاروسيا - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع حول الحادث مع طائرة ريان إير، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي من قبل هيئات خبرة متخصصة.

وأكد ماكي التزام بلاده بالشفافية الكاملة والاستعداد للتعاون المفتوح مع الهياكل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تزويدها بكل المعلومات الموثوقة الضرورية، فيما ناقش الجانبان القضايا الآنية في العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

وفي السياق، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم - "إن التحضير لهذا الاجتماع، كان يجري قبل حادثة طائرة (ريان إير)"، مشيرا إلى أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكوشينكو سيتمكن خلال هذا الاجتماع من إبلاغ بوتين بتفاصيل وظروف وأسباب هذا الحادث.

وأضاف :" أن الاجتماع سيعقد في نهاية الشهر الجاري، وسنبلغ الصحفيين بموعده ومكان انعقاده".

وتابع "بالنسبة لأي مساعدة تتعلق برحلة (رايان إير)، فهذا سيعتمد على ما سيقوله الجانب البيلاروسي خلال الإتصالات مع الرئيس الروسي".

وكانت السلطات البيلاروسية قد أجبرت أول أمس الأحد طائرة الركاب الليتوانية التابعة لشركة (رايان إير) على الهبوط اضطراريا في مطار مينسك أثناء الرحلة المتجهة من أثينا إلى فيلنيوس.

يُشار إلى أن الطائرة التابعة لشركة "راين إير" الأيرلندية كانت تقوم برحلة من اليونان إلى ليتوانيا وعلى متنها 171 راكبا وتقترب من وجهتها، عندما اعترضها سلاح الجو البيلاروسي بسبب إنذار بوجود قنبلة على متنها ثبت لاحقا أنه إنذار كاذب بحسب مينسك، وعندما هبطت الطائرة اعتقلت أجهزة الأمن البيلاروسية الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة بتهمة تنظيم احتجاجات ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.