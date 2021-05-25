إحالة أوراق شخصين للمفتي بتهمة قتل شقيقين في المحروسة بقنا

أحالت محكمة جنايات محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، أوراق شخصين لاتهامهم بقتل شقيقين وإصابة 3 أخرون بطلقات نارية في قرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

انعقدت هيئة محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك.

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر يونيو من عام 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد إلقاء القبض على كلاً من، ثابت . م . ر، وعلى . ث . م، وممدوح . ف . م، وأحمد . ث . أ، وخالد . م . ف، وذلك لاتهامهم بقتل شقيقين وإصابة 3 أخرون بطلقات نارية في قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، بسبب خلافات قديمة فيما بينهما.

وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة، بمعاقبة المتهم الأول والثالث، بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي قبل إعدامهما، فيما قد حددت جلسة اليوم الثاني من دور يوليو للنطق بالحكم.

وكانت قد قضت محكمة جنايات محافظة قنا، بإحالة أوراق المتهم للمفتي، وذلك من أجل أخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لتسدل المحكمة الستار على الواقعة المأساوية.

وكانت محكمة جنايات قنا، قد أسدلت الستار أيضا على قصة مأساوية شهدتها محافظة قنا، بعد مقتل طالبة في السنة الرابعة بكلية الحقوق، وجنينها بين أحشائها، بعد أن ضحت بحياتها فداء لزوجها، الذي تربص مسلحان به لقتله، اتتقاما منه بسبب "غبار" سيارته عليهما في قرية الحجيرات بقنا.

وقضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، في القضية التي حملت رقم 750 لسنة 2021، جنايات قنا، والمقيدة برقم 139 لسنة 2021 كلي قنا، بإحالة أوراق المتهمين بقتل ربة منزل بطلقات نارية بسبب خلافات مع زوجها المحامي بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.