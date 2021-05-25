بعد موافقة البرلمان عليها.. أهداف ومزايا إنشاء البوابة المصرية للعمرة

تعد البوابة المصرية للعمرة آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة، بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، الأمر الذي سيساهم فى القضاء على السماسرة ووسطاء الرحلات.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أول أمس الاحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

ونص مشروع القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، تتولى الوزارة إداراتها والإشراف عليها ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها حددت مادة (4) آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

ونصت على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

أهداف ومزايا البوابة المصرية للعمرة

ويهدف إنشاء بوابة إلكترونية مختصة للعمرة الى إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، وكذلك تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، كما تساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

ويهدف مشروع إنشاء البوابة المصرية للعمرة إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار، كذلك القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية.

كما يهدف فى القضاء على ظاهرة التخلف من العمرة للحج، وكذلك القضاء على ظاهرة التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.