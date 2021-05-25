الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول رحلتين أسبوعيا من مدريد إلى الأقصر آخر يوليو

محمد الحسانيين
محمد الحسانيين

أعلن محمد الحسانين رئيس تكتل شركات السياحة العاملة في السوق الأسباني، وصول رحلتين مباشرتين أسبوعيا من مدينة مدريد بأسبانيا إلى الأقصر آخر شهر يوليو، مشيرا إلى أنه جار الاتفاق على وصول طائرة ثالثة.

وأوضح أن مشاركة وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص فى المعرض الدولي للسياحة والسفر (الفيتور) الذى أقيم في نسخته 41 بالعاصمة الأسبانية مدريد وانتهت فعالياته في 23 مايو الجاري، يعد واحدا من أهم المعارض السياحة التى تقام على مستوى العالم خاصة لمنظمي الرحلات الإسبانية ودول أمريكا اللاتينية وأظهرت نتيجة المشاركات أن هناك طلب قوى على زيارة مصر خاصة مع انتظام تداول اللقاح بدول العالم، وقيام الدولة بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا سيكون له تأثير إيجابي على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة أن نسب التحصينات من الفيروس أصبحت عامل مؤثر فى تفضيل مقصد سياحي عن آخر.

وطالب من وزارة السياحة والآثار أن تقوم بتنفيذ حملة دعائية كبرى في اسبانيا مع منتصف شهر يونيه القادم داخل اسبانيا لاستقطاب اكبر عدد من السائحين الاسبان  وخاصة أن اسبانيا تعود إلى الحياة الطبيعية بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى  أن هناك أكثر من 20 % من الشعب الاسباني قد تلقى الجرعة الأولى من الفيروس فاطلاق هذه الحملة الدعائية سيكون لها تأثير إيجابي باستعادة الحركة من السوق الاسبانى، كما طالب بخفض تكلفة رسوم فحص فيروس كورونا ال pcrعند مغادرة السائحين البلاد.

سياحة الأقصر مصر اسبانيا الفيتور استقبال رحلات

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