الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن برنامج دعم تكافل وكرامة 2021

برامج تكافل وكرامة
برامج تكافل وكرامة

أسئلة كثيرة تصدرت عبر محرك البحث الأشهر جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي حول برنامج دعم تكافل وكرامة 2021 والذي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي  بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الأخرى في عام 2015، ويهدف الفئات الأكثر فقرا فى قرى صعيد مصر وفى بعض المناطق محافظات مصر.

ويستهدف برنامج تكافل وكرامة 2021 تقييد خريطة الفقر على مستوى المحافظات على عدة مراحل، مقسمة على النحو التالي محافظات الصعيد، عشوائيات القاهرة والجيزة، والمناطق ذات الطابع الريفي القريبة من القاهرة الكبرى، خاصة في محافظة القليوبية، ومركزي الصف أو العياط بمحافظة الجيزة.

وبلغ عدد  المستفيدين من تكافل وكرامة  من 12 مليون فرد فى عام 2018، ليصل إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه فى عام 2021.

 

خطوات الاستعلام عن برنامج دعم تكافل وكرامة 2021

وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2021، عبر الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وكيفية التقديم للحصول على المعاش الشهري والأوراق المطلوبة للتقديم.

ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2021، تسجيل الدخول من خلال الرابط التالي tk.moss.gov.eg ، وذلك  للحصول على معاش التكافل والكرامة المقدر شهريا بـ 400 جنيه ممن تنطبق عليهم الشروط الاستعلام عنه إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

 

من هم الفئات الأكثر احتياجاً لبرنامج تكافل وكرامة 2021

كما حدد وزارة التضامن الإجتماعي الفئات الأكثر احتياجاً لبرنامج تكافل وكرامة، على النحو التالي: المطلقات والأرامل والأيتام، وأصحاب الإعاقات التي تمنع صاحبها عن العمل، وأيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يسمح لهم القانون الجمع بين معاشين.

خطوات تسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2021:

يمكن للراغبين في الحصول على المعاش الاستثنائي الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجا بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي التسجيل بإتباع الخطوات التالية:-

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي والموضح أعلي التقرير.

- اختيار أيقونة تكافل وكرامة.

 

اقرأ ايضا

 

txt

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

txt

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021

 

- تسجيل الرقم القومي والمكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.

- الضغط على ايقونة استعلام.

وبمجرد ملأ البيانات السابقة، ستظهر كافة بيانات الراغب في الاستعلام عن صرف المعاش كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المحافظة التابع لها، نوع المعاش المتقدم للحصول عليه ( تكافل – وكرامة ) حالة البطاقة ( سارية - منتهية ).

دعم تكافل وكرامة محافظات مصر التضامن وزارة التضامن الاجتماعي خطوات تسجيل في برنامج تكرافل وكرامة 2021

الأكثر قراءة

صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

«مدبولي»: نعمل على توفير مليون فرصة عمل سنويًا

ضحايا تعويم السفينة «إيفرجيفن»: مستعدون لتقديم أرواحنا لمصر

رئيس الوزراء يفتتح المجمّع الصناعي لمجموعة «العربي» لإنتاج أجهزة الطهي

رياح وارتفاع درجات الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق لطارق شوقي على سحب مشروع قانون التعليم من النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الأردن: على إسرائيل وقف عمليات تهجير الفلسطينيين من القدس