أسئلة كثيرة تصدرت عبر محرك البحث الأشهر جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي حول برنامج دعم تكافل وكرامة 2021 والذي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الأخرى في عام 2015، ويهدف الفئات الأكثر فقرا فى قرى صعيد مصر وفى بعض المناطق محافظات مصر.

ويستهدف برنامج تكافل وكرامة 2021 تقييد خريطة الفقر على مستوى المحافظات على عدة مراحل، مقسمة على النحو التالي محافظات الصعيد، عشوائيات القاهرة والجيزة، والمناطق ذات الطابع الريفي القريبة من القاهرة الكبرى، خاصة في محافظة القليوبية، ومركزي الصف أو العياط بمحافظة الجيزة.

وبلغ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة من 12 مليون فرد فى عام 2018، ليصل إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه فى عام 2021.

خطوات الاستعلام عن برنامج دعم تكافل وكرامة 2021

وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2021، عبر الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وكيفية التقديم للحصول على المعاش الشهري والأوراق المطلوبة للتقديم.

ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2021، تسجيل الدخول من خلال الرابط التالي tk.moss.gov.eg ، وذلك للحصول على معاش التكافل والكرامة المقدر شهريا بـ 400 جنيه ممن تنطبق عليهم الشروط الاستعلام عنه إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

من هم الفئات الأكثر احتياجاً لبرنامج تكافل وكرامة 2021

كما حدد وزارة التضامن الإجتماعي الفئات الأكثر احتياجاً لبرنامج تكافل وكرامة، على النحو التالي: المطلقات والأرامل والأيتام، وأصحاب الإعاقات التي تمنع صاحبها عن العمل، وأيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يسمح لهم القانون الجمع بين معاشين.

خطوات تسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2021:

يمكن للراغبين في الحصول على المعاش الاستثنائي الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجا بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي التسجيل بإتباع الخطوات التالية:-

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي والموضح أعلي التقرير.

- اختيار أيقونة تكافل وكرامة.

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- تسجيل الرقم القومي والمكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.

- الضغط على ايقونة استعلام.

وبمجرد ملأ البيانات السابقة، ستظهر كافة بيانات الراغب في الاستعلام عن صرف المعاش كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المحافظة التابع لها، نوع المعاش المتقدم للحصول عليه ( تكافل – وكرامة ) حالة البطاقة ( سارية - منتهية ).