استجابة لشكاوى الأهالي.. مخالفة مخبز بدون ترخيص تمهيدا لإغلاقه في نجع حمادي

أعلنت المهندسة أماني صلاح، مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عن استجابة الإدارة شكاوى سكان عقار في المدينة، من وجود فرن للخبز السياحي غير مرخصة تسبب لهم العديد من الأضرار، موضحة أن شكوى كانت قد وردت من سكان عقار في مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، من وجود فرن للخبز السياحي، تقع أسفل العقار المقيمين فيه غير مرخصة ويسبب لهم العديد من الأضرار البيئية والصحية.

- التحقق من شكاوى الأهالي

وأضافت مدير إدارة البيئة بنجع حمادي في سياق تصريحاتها، أنه تم التحقق من شكواهم بمعرفة مكتب شئون البيئة وفور التحقق من صحتها، لافتًة إلي أنه تم تحرير محضر مخالفة بيئية لمالك الفرن وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه تمهيدًا لغلقها.

- لجنة تضبط أخطر متسول في نجع حمادي

في سياق آخر وكانت لجنة ضبط المتسولين بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا المشكلة بقرار المحافظ، قد تمكنت اليوم الثلاثاء، من ضبط أخطر المتسول، الذي عانى منه أهالي قرى ونجوع مركز نجع حمادي خلال الفترة الماضية، حيث كان يستخدم طفلة في خداع المواطنين، إلى جانب قيامه بالتحرش بالفتيات في الشوارع.

وقاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،اللجنة المختصة بمكافحة ظاهرة التسول حيث نجحت فى يومها الأول عن تحرير 26 محضرا لمتسولين يستغلون الأطفال فى أعمال التسول بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ومديرية التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية.

- تحرير 26 محضر تسول في قنا

وأوضح محافظ قنا، أن إجمالى عدد المحاضر التى جرى تحريرها اليوم بلغ 26 محضرا لأشخاص متسولين منها 12 محضرا بمدينة قنا، و 4 محاضر بمدينة نجع حمادي، و 3 محاضر بمدينة قوص، و2 محضر بكلا من نقادة ودشنا وفرشوط ومحضر بمدينة قفط، لافتا إلى أنه جرى تسليم جميع المتسولين إلى أقسام الشرطة التى يتسولون بدائرتها، وجرى تحرير تعهدات على أسر الأطفال الذين يمارسون التسول بعدم السماح بعودتهم مرة أخرى للتسول.