سوق السفر العربي يناقش مستقبل مناطق الجذب السياحي في 2021 وما بعده

كشف استطلاع رأي أجرته شركة «أرايفال» العالمية المتخصصة في مجال السياحة والسفر من خلال بحث تم إجراؤه مع 1500 مشارك حول توقعات الجولات والأنشطة والمعالم السياحية والاتجاهات الرئيسية التي تشكل مفاتيح تعافي وانتعاش القطاع في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 وبقيمة 254 مليار دولار في عام 2019، إن قطاع الجولات والأنشطة والمعالم السياحية في السفر والسياحة ليس فقط ثالث أكبر جزء من السفر فحسب، بل هو السبب الرئيس الذي يدفع الناس للسفر في المقام الأول.

وأشار إلى نه على الرغم من انخفاض إجمالي الحجوزات العالمية في الجولات والأنشطة والمعالم السياحية عام 2020 بنسبة 80% وهي ليست بمفاجأة تبعاً للآثار السلبية الناجمة عن كوفيد-19، إلا أن تأثير الانكماش كان متفاوتًا عبر المناطق والاختلافات من سوق إلى آخر.

وحدد استطلاع أرايفال بأن جميع المشغلين تقريبًا (99٪) منهم قد طبقوا تدابير الصحة والسلامة العامة وذلك في قطاع كان قد تخلففي السابق من 10 إلى 15 سنة عن صناعة السفر والسياحة بمجال الرقمنة، إذ كان هناك اعتماد سريع لتقنيات الحجز عبر الإنترنت، كماكانت الجولات الافتراضية أيضًا وسيلة شائعة للمنصات لمحاولة البقاء على اتصال بعملائها وتحقيق بعض الإيرادات، ومع ذلك، فقد حاول16% فقط من المشغلين الإطلاق افتراضياً بنتائج متفاوتة، وقد توصل الاستطلاع أيضًا بأن استئناف السفر سيساهم بشكل كبير في أنتصبح الجولات والتجارب السياحية الموجهة ذاتياً بديلاً قابلاً للتطبيق لتجارب المجموعات السياحية الكبيرة.

صرح بذلك دوجلاس كوينبي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي «أرايفال» خلال مشاركتة فعاليات النسخة الافتراضية من سوق السفر العربي ٢٠٢١.