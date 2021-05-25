الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اتهامات السُكر وبتر القدم.. أبرز تصريحات شريف دسوقي

شريف دسوقي
شريف دسوقي

تعرض الفنان شريف دسوقي لأزمة صحية منذ عدة شهور وعلى إثرها تم بتر قدمه أمس بعد تفاقمها حيث أصيب بالقدم السكري.

وقبل هذه الأزمة الصحية دخل شريف دسوقي في عدة أزمات داخل الوسط الفني مع عدد من صناع أعماله تحدث عنهم في العديد من اللقاءات الإعلامية وتستعرض "الدستور" أبرز تصريحاته في آخر لقاء تلفزيوني. 

شريف الدسوقي 

زينات صدقي كانت عمي والقصري خالي

تحدث شريف دسوقي عن نشأته وبداية علاقاته بالفن قائلاً: "أنا شريف دسوقي ليا حالة خاصة في الوسط الفني إن أبويا عم دسوقي هو عم الفنانين لأنه كان مدير مسرح إسماعيل ياسين واتولدت واتربيت في المسرح كانت زينات صدقي عمتي وخالي القصري وكان كل الفنانين عايشين في المسرح". 

خريج معهد فني صناعي ومدرب تمثيل 

ثم تحدثت شريف عن بداية معرفة الجمهور به وحصوله على جائزة مهرجان القاهرة، حيث قال "أنا خريج معهد فني صناعي ولكن اجتهدت إلى أن أصبحت مدرب للتمثيل بشهادة أستاذتي، والناس بدأت تعرفني من خلال أدوار بسيطة لحد ما خدت جائزة مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 وده عملي معاناة في الوسط الفني لأن بدء يطرح سؤال مين ده عشان ياخد الجايزة الناس بتحسابني عشان اتعرفت وأنا 53 سنة وأنا ليا تلامذتي في الوسط الفني نجوم حالياً.

شريف الدسوقي 

إصابة أثناء التصوير وتخلي زملاء العمل 

أما عن بداية أزمته الصحية فأكد "اللي حصل معايا أصيبت في تصوير مسلسل ما بخربوش صغير بس محطتش في دماغي لأن أنا راجل إسكندراني بنزل البحر في طوبة ودي وصفة شعبية معروفة، وبعد ما أصيبت بالخربوش تعرضت لحالة إغماء أثناء التصوير ونقلت للمستشفى ولم أجد إلا أحمد الجنايني بجانبي".

إصابته بمرض السكر وشائعات الذهاب للتصوير مخمورًا 

وفي مفاجأة شديدة اكتشف شريف دسوقي إصابته بمرض السكر وقال عن ذلك "اكتشفت عند نقلي للمستشفى أني مصاب بمرض السكر في مرحلة متأخرة، ولم أتحدث في الأمر لحين أنتهاء تصوير مسلسل وقفة رجالة حتي لا يتعطل التصوير، وبعد انتهائه كنت مرتبط بأعمال أخري ووجدت أشاعات تنشر عني أنني أذهب للتصوير مخمور وسكران وهذا غير حقيقي لانني أذهب للوكيشن قبل التصوير بعدة ساعات وأقوم بالعمل مع الفنيين واتناول الفطار معهم". 

شريف الدسوقي 

مشكلة مع صناع مسلسل بـ100 وش

وعن أزمته مع المنتج جمال العدل وصناع مسلسل بـ"100 وش" قال "بطالب بحقي وده مش عيب أنا مش مختلف مع جمال العدل أو مدحت العدل أنا مختلف مع المنتج المنفذ شريف زلط بسبب معاملته السيئة، رغم إني اشتغلت مع العظيم الكبير شريف عرفة وخلصت شخصيتي ولاقيت رسالة على تليفوني إنهم دفعوا مبلغ الضرايب عن أجري"، أنا مكنش عندي صداع أنا كنت مهدد بالبتر ومن حقي إني أطالب بفلوسي فلم أطالب يتقال عليا كنت بتعالج في مصحة أو بدخل اللوكيشن سكران الظلم وحش عيب وانا متربي في بيت ناس أنتم النهاردة بتضحكوا علي شغلهم".

بتر قدم شريف الدسوقى شريف دسوقي الفنان شريف دسوقي جمال العدل مسلسل بـ100 وش

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