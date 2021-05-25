الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية» تعازي الكنيسة الأرمنية في وفاة كريكور بيدروس العشرون

بطريرك الارمن الكاثوليك
بطريرك الارمن الكاثوليك

ودعت الكنائس الكاثوليكية في العالم، الثلاثاء، البطريرك كريكور بيدروس العشرون بطريرك الأرمن الكاثوليك.

وقدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تعازي الكنيسة الأرمانية ولـ كريكور كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، في وفاة البطريرك كريكور بيدروس العشرون بطريرك الأرمن الكاثوليك.

وجاء نص بيان التعزية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نقدم التعازي للكنيسة الأرمنية ولصاحب النيافة المطران كريكور كوسا في وفاة الكاثوليكوس البطريرك كريكور بيدروس العشرون، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي".

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