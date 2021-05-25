بيلاروسيا تدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات دولية للتحقيق في حادث «ريان إير»

دعت بيلاروسيا اليوم الثلاثاء ثلاث منظمات دولية، بالإضافة إلى سلطات الطيران في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لإيفاد بعثة للتحقيق في الهبوط الاضطراري الأخير لطائرة "ريان إير" في مينسك.

وقالت إدارة الطيران البيلاروسية - في بيان اليوم - "لدراسة ملابسات الحادث؛ دعت إدارة الطيران ممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن سلطات الطيران المدني في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

يُشار إلى أن الطائرة التابعة لشركة (ريان إير) كانت تقوم برحلة من اليونان إلى ليتوانيا وعلى متنها 171 راكبا وتقترب من وجهتها، عندما اعترضها سلاح الجو البيلاروسي بسبب إنذار بوجود قنبلة على متنها ثبُت لاحقا أنه إنذار كاذب بحسب مينسك، وعندما هبطت الطائرة اعتقلت أجهزة الأمن البيلاروسية الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة بتهمة تنظيم احتجاجات ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

يُشار إلى أن قوات الأمن البيلاروسية اعتقلت أمس الأول الأحد مؤسس قناة "تليجرام نيكستا" رومان بروتاسيفيتش بعد أن أجبرت طائرة ريان إير -التي كان مسافرا على متنها من أثينا إلى فيلنيوس- على الهبوط في مينسك.

وقالت المعارضة البيلاروسية إنه بشكل عام لم يقلع مواطنان بيلاروسيان وأربعة روس إلى فيلنيوس مع الطائرة بعد هبوطها، وكان من بينهم بروتاسيفيتش وصديقته.

واتهمت الدول الأوروبية بيلاروسيا بممارسة "إرهاب الدولة".

وتم اعتقال المحرر السابق لمجموعة نكستا، رومان بروتاسيفيتش، قبل السماح للطائرة باستئناف رحلتها.

وقالت وسائل إعلام بيلاروسية إن طائرة ميج- 29 رافقت الطائرة إلى مينسك بسبب الخوف من وجود قنبلة، لكن لم يتم العثور على متفجرات.

وهبطت الطائرة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وجهتها الأصلية، الساعة 21:25 بالتوقيت المحلي، متأخرة أكثر من سبع ساعات عن موعد وصولها المقرر.

وقد استدعى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، السفير البيلاروسي لدى الاتحاد ألكسندر ميكنيفيتش؛ للاحتجاج على حادث إجبار طائرة راين آير على الهبوط في مطار مينسك، واعتقال الصحفي والناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وقال الاتحاد الأوروبي- في بيان له إنه تم استدعاء سفير بيلاروسيا إلى الاتحاد ألكسندر ميكنيفتش، بناء على طلب للممثل الأعلى للسياسية الخارجية جوزيب بوريل، للاحتجاج على الخطوة غير المقبولة التي اتخذتها السلطات البيلاروسية، وإجبارها طائرة مدنية على الهبوط اضطراريا في مينسك، واعتقال راكب من على متنها، وهو الصحفي والناشط المستقل رومان بروتاسيفيتش.

وأضاف الاتحاد: تم إبلاغ السفير بإدانة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الصارمة لهذا التحرك الذي اتخذته سلطات بيلاروس، والذي عرض حياة الركاب وطاقم الطائرة إلى الخطر.