الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تفاصيل 60 يوما يقضيها «سفاح الجيزة» بمستشفى الأمراض العقلية

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة منذ عدة أيام، إيداع قذافي فراج عبد العاطي، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان حالته العقلية وقت قيامه بقتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا. 


واستجابت المحكمة لطلب الدفاع بإخضاع المتهم للكشف الطبي على قواه العقلية للتأكد من مدى مسؤوليته عن تصرفاته وسلامة قواه العقلية وقت ارتكاب جرائمه الأربع بقتل زوجته وصديقه وشقيقة إحدى زوجاته وفتاة اخرى.

- 60 يوما يقضيها سفاح الجيزة في عنبر الجنائيين


وعلى غرار فيلم "الفيل الأزرق" وعنبر "8 غرب" الخاص بالمتهمين الجنائيين الذي يخضعون للملاحظة النفسية يقضي قذافي فراج أو سفاح الجيزة 60 يوما داخل عنبر مماثل ما ان يتم تحديد موعد لاستقباله عقب مخاطبة النيابة العامة لمستشفى الأمراض النفسية فى العباسية أو الخانكة، لتحديد موعد لإيداعه فور توفر مكان له داخل أي منهما.
وذكر مصدر قضائي أن المتهم بارتكاب جريمة ويتم إخضاعه للكشف النفسي يمر بعدة مراحل يتضمن نتيجتها التقرير النهائي الذي يكتبه الطبيب النفسي ويسلمه للنيابة أو محكمة الجنايات حول الملاحظة والحالة العقلية للمتهم طوال فترة مكوثه بالمستشفى وما إذا كان يعاني من مرض نفسي أو عقلي. 

- لجنة مختصة من أساتذة الطب النفسي للكشف عليه 


ويضيف المصدر أن المتهم الذى يتم عرضه على الطب النفسى، يخضع للكشف من قبل لجنة مختصة من أساتذة الطب النفسى، ويوضع تحت الملاحظة الفترة التي تحددها النيابة او المحكمة للتأكد من حقيقة إصابته بمرض نفسى دفعه لارتكاب الجريمة، أم أن الأمر مجرد محاولة للهروب من العقوبة المقررة قانونًا.
وتبدأ دورة دخول المريض المستشفى من مكتب النائب العام الذى يرسل المتهم ليحدد هل هو مسؤول عن فعله أم لا، وما مدى قوته العقلية، ويودع فى جناح خاص بعد رأى الطب الشرعى النفسى، وذلك عند الشك فى قواه العقلية بعد مرحلة الفحص التى تثبت قيامه بالفعل فى غير وعيه، أو وجود خلل عقلى ما لديه. 

- الخضوع لعدد من الاختبارات 


ويصدر تقرير ملاحظة الحالة بناء على سلوكياتها كما يتم اخضاعها لعدة اختبارات، مثل اختبار الذكاء، واختبار بندر جشطلت البصرى الإدراكى، واختبار رسم اليد الإسقاطى، ويوضع المتهم تحت الملاحظة لمعرفة إذا كان قام بالفعل ومدرك لما ارتكبه أم لا، ثم يرسل التقرير للنيابة أو هيئة المحكمة. 
كما يلاحظ خلال الفترة التي يقضيها المتهم بالمستشفى سلوكياته وطريقة تناوله الطعام والتحدث مع زملائه من المرضى، وطريقة الحديث والسلوك العام له، ويتم تدوين ذلك في تقرير يومي بمعرفة التمريض والطبيب فيما يخضع لإجراء عدة إجراءات طبية منها إجراء رسم للمخ، وأشعة مقطعية على المخ.


وأصدرت محاكم جنايات الجيزة والإسكندرية، 3 أحكام بالإعدام بحق سفاح الجيزة، لإدانته بارتكاب جرائم قتل صديقه رضا وشقيقة زوجته «نادين» وفتاة أخرى فى الاسكندرية تُدعى «ياسمين».

الجيزة قذافي فراج سفاح الجيزة مستشفى العقلية

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