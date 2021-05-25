«لاتين مصر» يحتفلون بالثلاثاء الثامن من زمن السنة في قداس اليوم

تنظم الكنيسة اللاتينية بمصر، برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي الكومبونياني القداسات الإلهية، اليوم، احتفالات بالثلاثاء الثامن من زمن السنة، ويقرأ المسيحيون اللاتين في مصر عدة قراءات روحية على مدار اليوم وخلال القداس الإلهي.

وتأتي أبرز القراءات كالتالي:

سفر يشوع بن سيراخ 15-1:35

سفر المزامير 23.14.8-7.6-5:(49)50

إنجيل القدّيس مرقس 31-28:10

ويأتي التعليق الكتابي على قراءات قداس اليوم بعظات وأقوال وتأملات القدّيس بِرنَردُس (1091 - 1153)، وهو راهب سِستِرسيانيّ والذي كتب العظة 37 عن نشيد الإنشاد تحت شعار «ما مِن أَحَدٍ تَرَكَ بَيتًا أَو إِخوَةً أَو أَخَواتٍ أَو أُمًّا أَو أَبًا أَو بَنينَ أَو حُقولًا مِن أَجلي وَأَجلِ ٱلبِشارَة، إِلّا نالَ ٱلآنَ في هَذِهِ ٱلدُّنيا مائَةَ ضِعفٍ»

كما تحتفل الكنيسة اللاتينية بتذكار إختياريّ للقدّيس غريغوريوس السابع، البابا وهو راهب هيلدبرندس ولد في توسكانا في ايطاليا عام 1028. فوضه البابوات بعدة مهام في زمنه لإصلاح الكنيسة، فقام بها خير قيام. انتخب أسقفاُ لروما عام 1073 واتخذ اسم غريغوريوس السابع. قاوم الامبراطور الروماني الألماني هنري الرابع وحرمه وخلعه عام 1077. ولكنه اضطر الى الهرب من غضبه. ومات في المنفى عام 1085.

بالاضافة الى تذكار إختياريّ للقدّيس بادا المكرّم، الكاهن ومعلّم الكنيسة وهو راهب قضى حياته في دير ويرماوس في بلاد الانجليز. كان شعاره شعار القديس مبارك (أي : بندكتس): العمل والصلاة. علم ووضع مؤلفات عديدة في اللاهوت والتاريخ وتفسير الكتاب المقدس.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة المصرية، حاليًا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".