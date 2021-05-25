بيان عاجل بالبرلمان.. حقيقة طرح محاصيل زراعية مسرطنة بالأسواق

بدأت عمليات حصاد محاصيل الموسم الصيفي، الذى يتميز بتنوع زراعاته، خاصة الفواكه والخضراوات، إلا أن الموسم يشوبه ظهور محاصيل مسرطنه بسبب أستخدام مبيدات مغشوشة ومهربة.

وتقدم أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، ببيان عاجل، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن انتشار محاصيل زراعية في الأسواق غير صالحة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة مناقشة ما أثير حول محاصيل مسرطنة منها البطيخ خلال الآونة الأخيرة في الأسواق.

وبعد تداول أخبار تفيد بانتشار محاصيل زراعية غير صالحة لاسيما الخوخ والبطيخ، ترصد "الدستور" حقيقة تداول تلك الأخبار.

وتواصلت “الدستور” مع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فأكد أن تلف المحاصيل يرجع إلى سوء التخزين من قبل الفلاحين أو التجار، فمثلا أن تكون المحاصيل عرضة للشمس بشكل مباشر أو غيرها من العوامل التي تؤثر على سلامة المحاصيل.

وأكد أن الأراضي الزراعية عالية الخصوبة الأمر الذي يساهم بشكل كبير في جودة المحاصيل من حيث النكهة واللون والشكل، وبالفعل هناك طلبا كبيرا على الحاصلات التي تشتهر بها مصر، وعلى رأسها الموالح والفاكهة.

وسجلت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعَا واضحًا إذ بلغت أكثر من 2.2 مليون طن حتى الآن، خلال الفترة من الأول من يناير 2021، بزيادة حوالي 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كافة المحاصيل الموجودة في الأسواق صالحة تمامًا وآمنة للاستهلاك، فضلا عن خلوها من المبيدات.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات لـ“الدستور” أن الأخبار المتداولة بشأن سرطنة المحاصيل عارية تمامًا من الصحة، لأن المحاصيل الزراعية قبل طرحها في الأسواق تخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة، للتاكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات.

وطالب المتحدث الرسمي للوزارة المواطنين بعدم الإسراف في تناول الفاكهة أو الخضروات في غير موسمها، حرصًا على التأكد من جودة ونضج المحصول مثل البطيخ فيجب تناوله في وقت موسمه.

تبلغ إجمالى مساحات البطيخ المزروعة 81 ألفا و798 فدانا، منها 19 ألفا و774 فدانا بالأراضى القديمة، و62 ألفا بالأراضى الجديدة، وتتركز زراعته فى النوبارية ومطروح والإسكندرية وأسوان، وأن إجمالي إنتاج مصر من البطيخ يقترب من مليون طن سنويا بمتوسط إنتاج يصل إلى 11.5 طن للفدان، بحسب تقرير لاتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة.