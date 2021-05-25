غدًا.. الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يعقد ندوة حول تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر

يستضيف الاتحاد الأوروبي في مصر ندوة عبر الإنترنت غدا الأربعاء، لمناقشة نتائج برنامج النمو الاقتصادي الشامل والذي يموله الاتحاد الأوروبي والذي شجع نمو الاقتصاد في مصر على مدار الاربع اعوام الماضية من خلال الاستفادة من تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتراث الثقافي لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص عمل لائقة.

وقال توبياس كراوس، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن لدى كل من الاتحاد الأوروبي ومصر رؤية مشتركة بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتمثل هذه الشركات غالبية مجالات الأعمال في مصر، كما أن تطويرها يعد مصدرًا رئيسيًا للنمو الشامل.

وأضاف أنه في هذا السياق، يجدر الإشارة إلى أن أن تراث مصر الثقافي الغني هو عامل مساعد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتساعد مشاريع تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر IEGP الممول من الاتحاد الأوروبي على تعزيز النمو الشامل في مصر كما ساهمت بدورها في خلق فرص عمل لائقة من خلال تقديم تجارب سياحية مبتكرة ومتنوعة وتعزيز قدرات السلطات المعنية لتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى خدمات تطوير الأعمال ووضع استراتيجيات جديدة للسياحة المستدامة والتراث الثقافي للسماح باستثمارات القطاع الخاص.

وتابع، أنه علاوة على ذلك، ركزت بعض المشاريع على تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرة ممثلي القطاع الخاص بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإصلاحات تمكين الأعمال التجارية، كعوامل رئيسية لتعزيز الأعمال.

وتعد تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في صميم التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر للمساهمة في توفير فرص العمل وأهداف التنمية الاقتصادية المحددة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ورؤية 2030 حيث أن ثمانية من مشروعات IEGP البالغ عددها 14 لها بُعد اقتصادي وتركز على بناء قدرات أصحاب المصلحة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوضع وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات تطوير الأعمال في القطاعات ذات الإمكانات القوية للنمو الشامل وزيادة القيمة المضافة.

أما المشاريع الستة الأخرى ذات البعد الاجتماعي والثقافي موجهة نحو بناء القدرات المرتبطة بالسياحة والتراث الثقافي والحفاظ على المعالم والمواقع الأثرية كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تعيش في محيط هذه المواقع.

وأشار إلى أن البرنامج قام ولا يزال يعمل على زيادة قدرات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم خدمات الدعم للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الاقتصادية الإبداعية وكذلك السياحة الثقافية وزيادة إعادة تملك المجتمعات المحلية لتراثها. كما ساهم في تحسين استدامة إدارة الموارد الثقافية في مصر.

وستناقش الندوة الفرص التي يوفرها IEGP لجميع المصريين ولا سيما الملايين من الشابات والرجال الذين يتطلعون إلى بناء مستقبل أفضل، من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص والذي سيجذب المزيد من الاستثمارات ويعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل.