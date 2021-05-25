أوكرانيا تعلق رحلاتها الجوية المباشرة إلى بيلاروسيا

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليمات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بوقف الرحلات الجوية المباشرة بين أوكرانيا وبيلاروسيا، وكذلك تجنب المجال الجوي البيلاروسي للرحلات الجوية من وإلى أوكرانيا.

وأوضح المكتب الرئاسي الأوكراني - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أنه "في ظل الوضع الراهن أصدر زيلينسكي تعليماته للحكومة الأوكرانية للعمل على اتخاذ قرار بشأن إلغاء جميع الرحلات الجوية المباشرة بين أوكرانيا وبيلاروسيا، وكذلك عدم تحليق طائراتها في المجال الجوي لبيلاروسيا".

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه زيلينسكي بحضور عدد من المسؤولين الأوكرانيين من بينهم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع أوليسكي دانيلوف ووزير الخارجية دميترو كوليبا ووزير الداخلية أرسين آفاكوف ووزير الطاقة هيرمان هالوشينكو.

وقام المشاركون في الاجتماع بتحليل الموقف المتعلق بطائرة ركاب من شركة "ريان إير" والتي هبطت اضطراريا في مطار مينسك يوم 23 مايو.

يُشار إلى أن قوات الأمن البيلاروسية اعتقلت أمس الأول الأحد مؤسس قناة "تليجرام نيكستا" رومان بروتاسيفيتش بعد أن أجبرت طائرة ريان إير -التي كان مسافرا على متنها من أثينا إلى فيلنيوس- على الهبوط في مينسك.

وقالت المعارضة البيلاروسية إنه بشكل عام لم يقلع مواطنان بيلاروسيان وأربعة روس إلى فيلنيوس مع الطائرة بعد هبوطها، وكان من بينهم بروتاسيفيتش وصديقته.

واتهمت الدول الأوروبية بيلاروسيا بممارسة "إرهاب الدولة".

وتم اعتقال المحرر السابق لمجموعة نكستا، رومان بروتاسيفيتش، قبل السماح للطائرة باستئناف رحلتها.

وقالت وسائل إعلام بيلاروسية إن طائرة ميج- 29 رافقت الطائرة إلى مينسك بسبب الخوف من وجود قنبلة، لكن لم يتم العثور على متفجرات.

وهبطت الطائرة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وجهتها الأصلية، الساعة 21:25 بالتوقيت المحلي، متأخرة أكثر من سبع ساعات عن موعد وصولها المقرر.

وقد استدعى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، السفير البيلاروسي لدى الاتحاد ألكسندر ميكنيفيتش؛ للاحتجاج على حادث إجبار طائرة راين آير على الهبوط في مطار مينسك، واعتقال الصحفي والناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وقال الاتحاد الأوروبي- في بيان له إنه تم استدعاء سفير بيلاروسيا إلى الاتحاد ألكسندر ميكنيفتش، بناء على طلب للممثل الأعلى للسياسية الخارجية جوزيب بوريل، للاحتجاج على الخطوة غير المقبولة التي اتخذتها السلطات البيلاروسية، وإجبارها طائرة مدنية على الهبوط اضطراريا في مينسك، واعتقال راكب من على متنها، وهو الصحفي والناشط المستقل رومان بروتاسيفيتش.

وأضاف الاتحاد: تم إبلاغ السفير بإدانة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الصارمة لهذا التحرك الذي اتخذته سلطات بيلاروس، والذي عرض حياة الركاب وطاقم الطائرة إلى الخطر.