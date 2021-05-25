الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بمسحوق أبيض وتهديدات بالعنف.. مجهولون يهددون نائبًا بالكونجرس الأمريكي

راند بول
راند بول

يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، التحقيق حول طرد مشبوه مليء بمسحوق أبيض، وعليه صورة تهدد بالعنف ضد السيناتور الجمهوري راند بول، أمس الاثنين. 

ووفقاً لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، كان على الجزء الخارجي من الظرف صورة لبول مصابا بكدمات وضمادات ومسدس على رأسه، وتهديد مطبوع تحتها: "سأنهي ما بدأه جارك".

وتعرض بول في عام 2017 للاعتداء من قبل جاره رينيه باوتشر أثناء قيامه بأعمال في الفناء، وأصاب باوتشر السناتور بجروح بالغة وكسر خمسة من ضلوعه، وأقر في النهاية بأنه مذنب بالاعتداء على عضو في الكونجرس.

وكتب بول في بيان يوم الاثنين: "آخذ هذه التهديدات على محمل الجد. لقد تم استهدافي عدة مرات الآن، ومن المستهجن أن توتير يسمح للأشخاص بالدعوة إلى العنف ضدي وضد عائلتي. هذا يجب أن يتوقف. وفي نهاية هذا الأسبوع فقط دعا ريتشارد ماركس إلى العنف ضدي، والآن نتلقى هذا المسحوق الحقير".

وغرد ماركس المغني الأمريكي يوم الأحد: "سأقولها مرة أخرى: إذا قابلت جار راند بول ، فسأحتضنه وأشتري له أكبر قدر ممكن من المشروبات".

وتعرض بول لمحاولة اعتداء أخرى حيث كان هو وزوجته كيلي محاطين بحشد من الغوغاء أثناء محاولتهم العودة إلى الفندق بعد خطاب قبول دونالد ترمب في المؤتمر الوطني الجمهوري في البيت الأبيض.

وكتب في مقال نشره على شبكة "فوكس نيوز": "كان حشد من الأشخاص، أكثر من مائة، يهتفون بتهديدات مروعة بالقتل والشتائم. وارتطم أحد أفراد الحشد بعنف بشرطي خلفي".

وتمكنت الشرطة من إنقاذ السيناتور وزوجته من الحشد الغاضب وإيصالهما إلى الفندق.

 

معلومات عن النائب راند بول

اسمه بالكامل راندال هوارد بول، مواليد 7 يناير 1963، وهو سياسي وطبيب أمريكي يشغل منصب أصغر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي منذ عام 2011، هو ابن عضو مجلس النواب الأمريكي السابق عن ولاية تكساس، والمرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في أعوام 1988 و 2008 و 2012، رون بول.

وُلد راند بول في مدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والتحق بجامعة بايلور، وتخرج من مدرسة الطب في جامعة ديوك. 

وبدأ بول ممارسة مهنة طب العيون في عام 1993 في مدينة بولينج جرين في مقاطعة وارين بولاية كنتاكي الأمريكية، وأنشأ عيادته الخاصة في شهر ديسمبر من عام 2007. 

وفي عام 2010، دخل بول عالم السياسة من خلال الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث وصف راند بول الجمهوري نفسه بأنه دستوري محافظ ومؤيد لحركة حزب الشاي.

وانتُخب بول لقائمة مرشحي الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، لكنه أوقف حملته الانتخابية في شهر فبراير من عام 2016، بعد حصوله على المركز الخامس خلال انتخابات المؤتمرات الحزبية في آيوا.

مكتب التحقيقات الفيدرال طرد مشبوها مسحوق أبيض العنف السيناتور الجمهوري

الأكثر قراءة

صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

رئيس الوزراء يفتتح المجمّع الصناعي لمجموعة «العربي» لإنتاج أجهزة الطهي

رياح وارتفاع درجات الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

20 حاوية.. قافلة مساعدات ثانية من «تحيا مصر» تصل إلى غزة

مفتاح الدوري 13.. الزمالك ينتصر على المصري في مباراة ماراثونية

سر ارتداء سمير غانم «الباروكة» و«النظارة» بشكل دائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تجدد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عشية جولة لوزير الخارجية الأميركي

العميل رقم (1) في إسرائيل.. من هو "دادي بارنيع" رئيس الموساد الجديد؟