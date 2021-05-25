وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد الامتحانات التجريبية بمدارس الخارجة

تابع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، سير أعمال امتحانات الصف الثالث الثانوى التجريبية بشعبتيها الأدبية والعلمية.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من التباعد والمسافات داخل اللجان وارتداء الكمامة الواقية.

وتحدث النيلى مع طالبات المدرسة مؤكدا على ضرورة بذل مزيدا من الجد والاجتهاد والاستذكار الجيد، فضلا عن المراجعات النهائية لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، متمنيا لجميع طلاب المحافظة النجاح والتفوق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة 2021، سوف تتم فى المدارس بشكل كامل، لاختبار الشبكات والأجهزة والمعدات وجميع الأجزاء الفنية والتقنية التى تحتاجها الوزارة لعقد الامتحانات الإلكترونية للطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب على الطلاب المشاركة فى الاختبارات حتى تستطيع الوزارة تقييم التجربة بشكل كامل ودقيق دون أى ثغرات.

فيما قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان الأول التجريبى لطلاب الثانوية العامة وقال وزير التعليم فى تصريح له: "ده امتحان تجريبى وسيكون بالتابلت داخل اللجان والهدف مش الأسئلة أو الجزء الفنى أو الأكاديمى وإنما للاطمئنان على التابلت وسيكون بمثابة محاكاة للمعدادت والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب فهو جزء لوجيستى من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها شكلها ازاى، والوزارة هنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات هيشوفوا كافة الأمور اللى تطمئن الجميع على الجزء التقنى من الامتحان.

وفي سياق متصل أجرى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، جولته التفقدية بإدارة باريس التعليمية إستعدادا لإنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، صالح دمرداش رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالخارجة وباريس، عبد الكريم شيتوى مدير إدارة باريس التعليمية، مطمئنا على إنتظام العمل بالإدارة وإلتزام الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.