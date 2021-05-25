محافظ أسيوط ونائب جامعة الأزهر يبحثان التعاون في دعم المشروعات القومية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط لمناقشة التنسيق والتعاون المشترك لدعم المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور المهم الذي تقوم به جامعة الأزهر في إعداد أجيال متميزة من الخريجين مؤهلة للتفوق في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا لافتاً الى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وجامعتي الأزهر وأسيوط في المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتنفيذ المبادرات الرئاسية للتنمية الصعيد مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة وتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية ودعم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة في كافة القطاعات.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة من أعمال التطهير والتعقيم وإستخدام المطهرات والمواد الكحولية بالإضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر على أهمية دراسة المشكلات المجتمعية والعمل على إيجاد وصياغة الحلول لها وتطوير وتحسين الخدمات للمواطنين وتطويرها لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق مع المحافظة وكافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو العامة والخاصة بما يحقق التنمية المستدامة لجميع أطراف المجتمع والتي توليها الدولة اهتماماً كبيراً وهو ما يظهر جلياً فيما يجرى تنفيذه من مشروعات بمراكز وقرى المحافظة معلناً دعمه لكافة المبادرات والمشروعات لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفني والاستشارات واستغلال الخبرات العلمية التي تذخر بها جامعة الأزهر في شتى المجالات والمساهمة في مشروعات التنمية بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة المجتمع والبيئة.

محافظ أسيوط يلتقي نائب رئيس جامعة الأزهر (3)

محافظ أسيوط يلتقي نائب رئيس جامعة الأزهر (2)