الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطوير شواطئ جمصة وإنشاء مشايات خرسانية وإنترلوك لكبار السن

شاطىء جمصة
شاطىء جمصة

قرر الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء.

 وتابع مختار مع اللواء ضياء قطب رئيس مدينة جمصة أعمال التجميل والتطوير بشاطئ مدينة جمصة والتي يتم تنفيذها تزامنا مع عودة فتح الشواطئ للمواطنين عملا على راحة المصطافين.


وقال رئيس المدينة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم تنفيذ العديد من الاعمال بشاطئ مصيف جمصة موضحا أنه تم تنفيذ  أعمال تنظيف وتطهير وتعقيم دورات المياه علي الشاطئ حرصا على سلامة المترددين.

 وأوضح أنه تم تنفيذ 2 مشاية خرسانية وسيتم وضع إنترلوك عليها مؤدية إلى الشاطئ، مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذ 9 مشايات من هذا النوع لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه ومنها 3 مشايات بتقسيم 15 مايو، مؤكدا أن العمل يتم على قدم وساق لتجميل ودهان البلدورات بشوارع المصيف وبانحاء مدينة جمصة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة بجميع المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بىية صحية وآمنة للمواطنين  مشيرا إلى إستمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لأعمال تنفيذ  المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، غلق 8 منشآت طبية عبارة عن مراكز طبية للعلاج الطبيعي بمراكز ومدن المنصورة ونبروه ودكرنس.

وجاء قرار محافظ الدقهلية بإغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا إداريا بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشأن المرور الميدانى لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة على المنافذ الخاصة لتقديم خدمة العلاج الطبيعي بنطاق المحافظة للتاكد من إلتزامها بالإشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتثبت مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لأحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبية الخاصة ولإدارتها بدون ترخيص.

ووجه د. مختار لوكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة وكذا الصيدليات ومخازن الادوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة و المواطنين.

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