«Fast & Furious 9» يسيطر على دور العرض في مصر

شهدت السينيمات ودور العرض المصرية خلال الأيام الماضية سيطرة فيلم Fast & Furious 9 على ودور العرض في مصر بعد أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، وتراجع الأفلام المصرية الثلاثة المعروضة وهي "أحمد نوتردام" لرامز جلال و"ديدو" لكريم فهمي و"ثانية واحدة" لدينا الشربيني، واستطاع Fast & Furious 9 أن يتواجد بكثافة في دور العرض المصرية.

Fast & Furious 9 في عدد كبير من السينيمات

يتواجد فيلم Fast & Furious 9 في عدد كبير من السينيمات ودور العرض بداية من الأسبوع التالي لعيد الفطر حيث وصلت قاعات تواجد الفيلم إلى 40 قاعة معظمهم من قاعات المولات والمراكز التجارية الجاذبة للإيرادات بشكل كبير لارتفاع أسعار التذاكر.

أبطال فيلم Fast & Furious 9

فيلم Fast & Furious 9 يشارك فيه مجموعة مميزة من النجوم على رأسهم النجم العالمي فين ديزل وتشارليز ثيرون ولوكاس بلاك وميشيل رودريجيز وسونج كانج وهيلين ميرين والفيلم من تأليف دانيال كيسي ومن إخراج جاستين لين.

وتدور قصة فيلم Fast & Furious 9 حول ما بعد اﻷحداث التي جرت في الجزء السابق The Fate Of the Furious، تقرر سايفر تلقي المساعدة من جاكوب، شقيق دوم الأصغر من أجل تنفيذ خطة انتقام من دوم وفريقه، وسط أجواء من الغثارة والأكشن والتشويق التي يشهدها الفليم.

وعلى الصعيد العالمي حقق فيلم Fast & Furious 9 أعلى افتتاح عالمي لفيلم هوليوود منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق في نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك 135 مليون دولار في الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP"، كما أصبح الفيلم ايضا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.