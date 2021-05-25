«نوعيات النواب» تستكمل مناقشة موازنة العام المالي الجديد

تستكمل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021-2022، تمهيدا لإعداد تقاريرها وتسليمها للجنة الخطة والموازنة لضبط التوصيات النهائية.

وتنظر لجنة القوى العاملة، مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، لقطاعي: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، فيما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة (صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا- قطاع الفنون التشكيلية).

فيما تستكمل لجنة الخطة والموازنة، مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف، وكذلك مناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2021-2022.

كما تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، اجتماعا لنظر مشروع الموازنة العامة، والخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022 فيما يخص "وزارة الخارجية".

وفيما تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومى، مناقشة ما يخص وزارة الداخلية بمشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022.

وتنظر لجنة الطاقة والبيئة، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022 (فيما يخص وزارة البيئة والهيئات التابعة لها)، ديوان عام الوزارة، جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتفحص لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022، فيما يخص مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى، ما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) فى مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022.

وتنظر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص المستشفيات التعليمية (قطاع الصحة)، مستشفى الحسين الجامعى، مستشفى جامعة الأزهر – مدينة نصر، مستشفى باب الشعرية.

وتناقش لجنة الشئون الصحية، مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص مديريات الشئون الصحية لـ(القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط-الإسكندرية – مطروح – البحيرة – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر).

وتدرس لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى الجديد، فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة العامة لميناء دمياط، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

وتنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للجهات "ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية الجديدة، بينما تتابع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة لكلا من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، صندوق تمويل المساكن.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة، مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة عن المجلس القومى للشباب، بينما تنظر لجنة حقوق الإنسان موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2021/2022.