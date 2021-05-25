بمشاركة 104 شركة.. افتتاح معرض «الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة» بالأقصر

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين معرض الوادي الدولي لتقنيات الزراعة الحديثة، والذي تنظمه مؤسسة عالم الزراعة للمعارض والمؤتمرات لخدمة المزارعين بمحافظات جنوب الصعيد.

ويهدف المعرض للتوعية بالاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج ومكافحة الآفات والتداول الآمن للمبيدات فضلا عن تسويق المعدات والآلات الزراعية وزيادة الإشغال الفندقي بالمحافظة كأحد أدوات الترويج السياحي لمصر دوليا.

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن المعرض يشارك فيه 104 شركات متخصصة في الإنتاج الزراعي والصادرات ومستلزمات الإنتاج، لخدمة مزارعي الصعيد وتطوير الزراعة المصرية في هذه المنطقة نظرا للميزة النسبية لها في مجالات التصدير.

وأوضح أن المعرض يهدف لربط مستلزمات الإنتاج بالزراعة الحديثة وربط ذلك بتطوير الريف وتحويل القرى قرى منتجة.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن المعارض الزراعية هي تأكيد لنجاح سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى الدعم السياسي غير المحدود من القيادة السياسية لقطاع الزراعة، ودعمه للقطاع الخاص الوطني للمشاركة في المشروعات الزراعية.

ولفت «خليفة»، إلى أهمية تعديل قانون الزراعة لمواكبة الزراعة الحديثة وتطوير منظومة مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يمكن من توطين صناعة التقاوي والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية بمصر مشددا على أهمية التوسع في إنتاج المبيدات الخضراء الصديقة للبيئة لرفع جودة المنتجات الزراعية والصادرات الزراعية.

وقال خالد أمين، المنظم العام للمعرض والمدير التفيذى لمؤسسة عالم الزراعة، إن فعاليات المعرض يشارك بها نحو 104 شركة زراعية عالمية ومحلية كبرى يتنافسون على تقديم أحدث ما لديهم من تقنيات تساهم فى خفض الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية المختلفة خصوصا المحاصيل الاستراتيجية، ومحاصيل التصدير نظرا لأهمية محافظات الصعيد فى تصدير بعض محاصيل الفاكهة قبل العديد من الدول، وأهمها محصول العنب، والذى يتم تصديره للاتحاد الأوروبى قبل كافة الدول المنتجة نظرا لملائمة الظروف المناخية للإنتاج مبكرا .

وأضاف خالد أمين، في بيان رسمي الثلاثاء أن المعرض يعد أحد أهم المعارض الزراعية المقامة بمصر، ويشهد فعالياته كبار مستوردي و موزعي وتجار الأسمدة والمبيدات والبذور، ويعد فرصة يتمتع بها كافة المشاركين لتحقيق أهدافهم فى عقد صفقات تجارية تمتد لعام خلال فترة الفعاليات مما كان له أبلغ الأثر على فنادق الأقصر التى حققت نسبة إشغال وصلت إلى 100 % فى بعض الفنادق.

وأشار إلى أن المعرض يقام لمدة 3 أيام على فترتين صباحية تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهى فى الواحدة ظهرا، ومسائية تبدأ فى الخامسة وتنتهي فى التاسعة مساء، ويزور المعرض نحو 15 ألف زائر من كبار مزارعي الصعيد والمهتمين خلال مدة الفعاليات إضافة إلى نحو 1400 تاجر من مختلف محافظات مصر، بما يمثل 40 % من العاملين بمجال مستلزمات الإنتاج الزراعى من محافظات مصر المختلفة.