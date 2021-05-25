الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الألماني يطالب بزيادة الدعم المالي لـ «المنظمة العالمية»

وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني ينس شبان

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان بزيادة الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية.
 

وقال شبان في رسالة عبر الفيديو عُرضت في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء إن المنظمة لا تستطيع بالمخصصات الحالية تلبية التوقعات، بما في ذلك حماية العالم من جوائح جديدة.
 

وذكر شبان أنه بالإضافة إلى مساهمات الأعضاء المنخفضة، والتي لم تُزدها الدول الأعضاء الـ 194 منذ سنوات، هناك أيضا نقص في أموال الصناديق الخاصة، مثل تلك المخصصة على سبيل المثال لمهام الطوارئ، وقال: "هذا غير مقبول".
 

تجدر الإشارة إلى أنه خلال جائحة كورونا أصبحت ألمانيا أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، بحوالي 900 مليون يورو لميزانية عامي 2021/2020 وتأتي مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" الخيرية في المرتبة الثانية. 

وبحسب محللي الميزانية بمنظمة الصحة العالمية، فإن مساهمة الصين في هذه الفترة تبلغ نحو 150 مليون يورو. وفي عامي 2019/2018، كانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خفض المخصصات بشكل كبير.
 

كما انتقد شبان غياب الإرادة السياسية في العديد من المناطق لتطبيق مقترحات حول تحسين أداء المنظمة، والتي قد تم تقديمها عقب أزمات سابقة، وقال: "لا يمكننا تحمل حدوث ذلك مرة أخرى"، مضيفا أنه لا ينبغي العودة إلى جدول الأعمال الطبيعي عقب انتهاء جائحة كورونا.
 

وعلى غرار المستشارة أنجيلا ميركل، دعا شبان أيضا إلى إبرام معاهدة دولية بشأن الجوائح، بغرض إلزام البلدان بتبادل المعلومات المتعلقة بالصحة بشكل مكثف بحيث يمكن دق ناقوس الخطر في وقت مبكر ويمكن اتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروسات في جميع أنحاء العالم.

وقد جدد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تحذيراته من أن العالم لن يكون في مأمن من خطر كورونا، ومهما كان مستوى التلقيح في أي بلد قبل السيطرة على الفيروس.

منظمة الصحة العالمية وزير الصحة الألماني كورونا كوفيد الصحة العالمية

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