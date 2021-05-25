الكويت تدعو لبحث حماية حقوق الإنسان في القدس والأراضي المحتلة

دعت دولة الكویت الیوم الثلاثاء، إلى عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربیة بعنوان (حماية حقوق الانسان في القدس والأراضي العربية المحتلة) غدًا الأربعاء.

وقال مساعد وزیر الخارجیة الكويتي لشؤون حقوق الإنسان طلال المطیري، فى تصریحٍ لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، أنه بناءً على توجيه من وزیر الخارجیة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، تقدمت دولة الكویت بطلب للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

وأوضح المطيري، أن الدورة الاستثنائية لبحث التصدي للانتھاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبھا قوة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وعدم الإيفاء بالتزاماتھا الدولية بحماية المدنيين.

وأكد أن "السیاسات التمییزیة التي تنتھجھا قوة الاحتلال الاسرائیلي من قمع و تهجیر قسری للسكان الفلسطینیین تشكل انتھاكًا صارخًا وتكریسًا للفصل العنصري"، داعیًا المجتمع الدولي وأجھزة الأمم المتحدة المعنية للاضطلاع بمسؤولیتھم في حمایة الشعب الفلسطیني.

إشادة كويتية بجهود مصر

وأشاد مجلس الوزراء الكويتي بالدور الرائد والجھود الخیرة للرئیس عبدالفتاح السیسي، والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بین الجانبین الإسرائیلي والفلسطیني، موضحًا ترحيب الكويت بهذا الاتفاق، مؤكدًا أھمیة استمرار الجھود الدولیة للتوصل إلى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأسبوعي أمس الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحث المجلس الشئون السیاسیة في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراھنة على الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي موقف بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطیني الشقیق بما یمكنه من إقامة دولة فلسطین المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربية.

محادثات كويتية - فلسطينية

وفي وقتٍ سابق، أجرى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اتصالًا ھاتفیًا بالرئیس الفلسطيني محمود عباس، أعرب خلاله عن ترحيب دولة الكویت بالاتفاق الذي تم التوصل الیھ لوقف إطلاق النار وأعمال العنف في مدینة القدس والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجدد التأكيد على موقف دولة الكويت ودعمھا الثابت واللامحدود للقضیة الفلسطینیة العادلة والتي تعد من أھم ركائز السياسة الكویتیة والعربية والإسلامية مع الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق سعیًا لتحقیق كل ما يتطلع إليه من أھداف تمكنه من إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.