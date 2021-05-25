إصابة 6 فى تصادم 4 سيارت بمدينة السلام

أصيب 6 أشخاص، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم 4 سيارات بالشارع الجديد في مدينة السلام بسبب السرعة الزائدة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى يفيد بوقع حادث مروري بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارتين ملاكى وسيارة ربع نقل بشارع الجديد بمدينة السلام، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكسور كدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.