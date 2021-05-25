الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أرقام الميكروباص» كلمة السر.. شرطة النزهة تنقذ «أسيوطي» من «كتيبة الثأر»

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت يقظة قوة أمنية بالقاهرة في إحباط محاولة قتل أحد الأشخاص أخذاً بالثأر، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرور الأمني بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت في سيارة ميكروباص بدون لوحات خلفية وبها تلاعب باللوحة الأمامية حال توقفها بجانب الطريق.

باستبيان الأمر تم ضبط 7 أشخاص يقيمون بمحافظة أسيوط، لاثنين منهم محل إقامة آخر بدائرة قسمي شرطة الزيتون والسلام أول، وبحوزتهم فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار و3 قطع سلاح أبيض.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بأنهم كانوا في سبيلهم لارتكاب واقعة قتل أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وأصل بلدته بمحافظة أسيوط، لوجود خلافات ثأرية بينه وبين أحد المتهمين.

باستدعاء المجني عليه اتهمهم بالشروع في خطفه وقتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الثأر سيارة ميكروباص الزيتون السلام

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