الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موظف على المعاش خنق ابنه بـ«شال» في المعصرة.. قرار بتجديد حبس

جثة
جثة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل نجله خنقًا في منطقة المعصرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 وكان المتهم قد اعترف أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيء السلوك ومتعاطي المواد المخدرة ، وكان يريد تأديبه.

- سبب الواقعة

وأضاف أنه على المعاش واعتاد الجيران الشكوى منه أثناء توجهه الى المسجد ومن سوء أخلاقه ويوم الواقعة اشتبك معه واشتد النقاش بينهم خاصة عقب السخرية منه ومن صلاته  قائلًا : «بيكلمني وهو مسطول وعينه تقريبا مقفولة».

وقال المتهم أن الأمر تطور عندما تطاول المجني عليه، فلم يشعر بنفسه إلا وهو يخنقه مستخدمًا شالا كان حول رقبته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مضيفا أنه كان يريد تأديبه خاصة أن المجني عليه تطاول عليه وعندما وجده لفظ انفاسه لفه في سجادة على الأرض وابلغ الشرطة.

وجاء في مناظرة النيابة أن المجني عليه يدعى «ك»، في العقد الثالث من العمر، بجسده كدمات وآثار زرقان حول الرقبة، وملقى على الأرض وملفوف في سجادة قديمة.

 

- تفاصيل البلاغ

وكان  المقدم أحمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، قد تلقى فجر أمس الأحد، بلاغا من الأهالي يفيد قيام خميس عويس جودة موظف بالمعاش بقتل ابنه خنقًا داخل شقتهما بدائرة القسم.

على أثر ذلك انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص ،جود جثة «ك. خ. ع»، 20 سنة يرتدي كامل ملابسه، مسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها "شال".

وعليه تم ضبط الأب الذى اعترف بارتكابه الواقعة، لسوء سلوك ابنه واعتياده التعدي عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، وكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما قررت النيابة استدعاء الحيران وشهود العيان لسماع أقوالهم في القضية.

بيتريق عليه المعصرة شال موظف على المعاش تجديد حبس

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