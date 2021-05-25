حاول قتله مرتين ونجح في الثانية.. تفاصيل مقتل شاب علي يد صهره بالمرج

تستكمل نيابة شرق القاهرة الكلية،اليوم الثلاثاء، التحقيقات في اتهام شاب بقتل صهره بمنطقة المرج، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتبين ان المتهم شرع في قتل المجني عليه مرتين ونجح في المرة الثانية.

- النيابة تستمع لأقوال الشهود

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين كشفوا ان المجني عليه شخص مسالم ولا يفتعل المشاكل مع احد، ومنذ اشهر حاول المتهم قتل المجني عليه وتم نقله للمستشفى وتلقي العلاج، بينما نجح في المرة الثانية.

وقالت زوجة المجني عليه، أن والدها ترك لها شقة بالطابق الأرضي قبل وفاته لتعينها على مواجهة أعباء الحياة ويكون قد أعطاها نصيبها من الميراث، و ظل شقيقها "م. ع" يفتعل المشاكل معها وزوجها الذي يعمل نجارا ولديه إعاقة في قدمه، ويوم الواقعة طعن زوجها أسفل القلب الذي لقي مصرعه على الفور.

- ارتكاب الواقعة خلال جلس صلح

وكشفت تحريات المباحث عن أن المجني عليه تشاجر مع صهره شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما، واشتد الخلاف بينهما منذ أسبوع فقام المتهم بمحاولة التعدي عليه وأصابه بجروح سطحية، وأثناء عقد جلسة صلح بينهما نشب بينهما خلاف مرة أخرى استل إثره المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنه للمجني عليه، و تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

و كانت قد قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف احمد حنفي المحامي العام، ، حبس المتهم لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

و كان قسم المرج قد تلقى إشارة من مستشفى المرج يفيد بوصول جثة عامل، مقيم بدائرة قسم المرج، متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسم، تسببت في وفاته، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيق زوجته وانتهت بالصلح وبعدها قام المتهم بزيارة زوج شقيقه وقتله بسلاح أبيض "سكين".