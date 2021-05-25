ضبط مالك مخبز استولى على 430 ألف جنيه من أموال الدعم بالجيزة

نجحت مباحث التموين تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في إلقاء القبض على مالك مخبز بلدي قام بالاستيلاء على 430 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال اللعبة بمنظومة صرف الخبز تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

- تفاصيل الواقعة

وردت معلومات الي العقيد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام مالك مخبز بلدي لاستيلائه على 427٫651 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



ونجحت أمس الحملات التموينية التي شنتها الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات في ضبط (2٫22 طن"دواجن – لانشون") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (25 طن"أرز أبيض"معبأة داخل شكائر وعبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة – 40000 عبوة فارغة مستلزمات إنتاج) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

- ضبط 8 أطنان مخللات فاسدة في الدقهلية

وأسفرت الجهود عن ضبط (8 طن"مخللات – ملح طعام") معبأة داخل براميل وشكائر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات بمحافظة الدقهلية.

و ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة سوهاج وبحوزته (2٫15 طن "دقيق بلدى مدعم")، قام المذكور بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

و ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة، وبحوزته (1٫7 طن "سكر تمويني"- 300 عبوة زيت تمويني) مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية، قام المذكور بتجميعهما وعدم صرفهما للمواطنين للإتجار بهما فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم.