«حلم أنها بتخونه».. حبس عامل طعن زوجته أثناء نومها في شبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، حبس عامل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوقيع الكشف الطبي عليه، لاتهامه بطعن زوجته أثناء نومها بسلاح أبيض وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم مهتز نفسيًا، و أنه ارتكب واقعته بسبب خيانة زوجته له ، وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للزوجة.

تفاصيل طعن زوج لزوجته في شبرا الخيمة بسبب حلم

كان زوج في شبرا الخيمة، قد شرع في قتل زوجته أثناء نومها بجوارةه بعد أن شاهد في الحلم أنها تخونه، فاستيقظ فجأة من نومه واعتبر نفسه شاهد رؤية في المنام، وعلى إثر ذلك استل سكينا وطعنها وتم نقلها للمستشفى وألقي القبض على الزوج وبحوزته السكين المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء فخر العربي، مدير امن القليوبية، قد تلقى إخطارا يفيد بتعرض ربة منزل للطعن بالسكين من قبل زوجها انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية وتبين أن المجني عليها تدعى «ا. ج» 27 عاما مصابة بعدة طعنات، وتم حجزها في مستشفى ناصر العام وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى «م. ص» 37 سنة.

نتائج التحريات

وتوصلت التحريات أن الزوج دائم التشاجر مع المجني عليها وبسؤاله قال انه أثناء نومه «حلمت أن زوجتي بتخوني» فقررت التخلص منها.

وقال شهود عيان أنهم في وقت سابق شاهدوا الزوج وهو يسير في الشارع وملابسه ملطخة بالدماء، وهو في حالة انهيار تام وكان يهذي بكلمات غير مفهومة، كما أنه كان دائم التشاجر معها وأفادت التحريات أن الزوج مهتز نفسيا.

وألقىي قبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، ويتم الاستعلام عن حالة المجنى عليها التي تم نقلها إلى المستشفى العام، وتم اسعافها وإنقاذها ووضعها في العناية المركزية حتى تتعافى صحتها، تمهيدًا لسماع أقوالها في الواقعة.