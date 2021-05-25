20 حاوية.. قافلة مساعدات ثانية من «تحيا مصر» تصل إلى غزة

وصلت صباح اليوم الثلاثاء ثاني قوافل صندوق «تحيا مصر» إلى ميناء رفح البري لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك ضمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وإعادة إعمار غزة.

وجهّز الصندوق القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية للمساهمة في عملية إعمار القطاع.

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق «تحيا مصر» الأولى والتي تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، والفاكهة، بالإضافة إلى مراتب وسجاد وأغطية، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.

وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org

صندوق «تحيا مصر» يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات.