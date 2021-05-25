الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

3 طرق للتواصل مع فريق التدخل السريع للإبلاغ عن الحالات الإنسانية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع، هو فريق معني بالتعامل مع مشاكل دور الرعاية الاجتماعية سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، أو الأشخاص بلا مأوى من الأطفال والنساء والكبار الموجودين في الشارع.
 

طرق للتواصل مع فريق التدخل السريع 

 

وأضافت الوزارة أنه يوجد 3 طرق للتواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن للإبلاغ عن الحالات الإنسانية وهى:-

- يتلقى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية عن طريق الخط الساخن 16439.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528

- حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل .

 

وأشارت إلى أن هناك متابعة يومية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على النزلاء والعاملين بها ، وتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة  للحضانات على المستوى المركزى والمحلى بمشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

وأكدت أن طبيعة تكوين الفريق ساعدت على سرعة استجابته والتي تنعكس في الأداء الجماعي لأعضائه ومحاولات التعامل بإبداع وابتكارية لإيجاد حلول يكون هدفها تحقيق المصلحة الفضلى للحالة، وقدرة أعضاء فرق التدخل السريع على التحرك بسرعة في غير مواعيد العمل الرسمية وأيام الإجازات، بالإضافة إلى وجود تواصل فعال بين الفريق المركزي بالوزارة وباقي الفرق على مستوى الجمهورية، فضلا عن التنسيق الذي يقوم به الفريق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والإدارات المعنية بالوزارة.

وأوضحت أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها، من قبل فريق التدخل قبل التعامل مع المشردين بالشوارع، لافتًا إلى أنه يتم تعقيم أعضاء الفريق قبل النزول للتعامل مع الحالات مع الالتزام بارتداء "الجوانتي وماسك الوجه".

وتغطي فرق التدخل السريع كافة محافظات الجمهورية من خلال الفرق الفرعية، بالإضافة إلى الفريق المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي.

التدخل الوزراء التضامن على مستوى الجمهورية ساخن محافظ

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