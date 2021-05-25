المتهمون بالتنمر على عامل بسوهاج: «كنا بنهزر معاه»

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، بطلب تحريات المباحث حول واقعة التنمر على عامل والسخرية منه بمركز جهينة، وحجز المتهمين على ذمة التحريات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهمين الذين أكدوا أنهم يعرفون الضحية وكانوا يمزحون معه قائلين: «كنا بنهزر معاه».

ونجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتنمر على شخص داخل دراجة نارية "توك توك" بالتعدى عليه والسخرية منه بدائرة مركز جهينة.

وتعود أحداث الواقعة عقب تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى بدائرة مركز جهينة فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتنمر على شخص داخل دراجة نارية "توك توك".

وعلى الفور كلف مدير إدارة المباحث الجنائية الرائد محمد جادالله، بالتحرى فى الواقعة وكشف ملابساتها والتوصل إلى مرتكبيها، وأسفرت جهود وحدة مباحث المركز إلي أن المجني عليه عامل 19 سنة ويقيم بذات الناحية، وأن مرتكبي الواقعة 3 عمال تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ويقيمون بذات الناحية.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم استهداف المتحرى عنهم، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك علي سبيل الدعابة والسخرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكان لسرعة تحديد وضبط المتهمين أبلغ الأثر في نفوس المواطنين.

عقوبة التنمر في القانون

كان وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ونستعرض فى النقاط التالية أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.