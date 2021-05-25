غدًا.. عمومية «جلاكسو للأدوية» تحسم موقف «أمون» من الاندماج

تناقش شركة جلاكسو سميثكلاين، في جمعيتها العامة العادية، التي تعقد غدًا الأربعاء، آخر تطورات موضوع استمرار اندماج شركة أمون للصناعات الدوائية من عدمه.

وأشارت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الجمعية ستناقش الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام 2020، واعتماد الحسابات الختامية وميزانية الشركة وقائمة الدخل عن عام 2020.

كما تناقش الجمعية تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وتغيير تمثيل الأشخاص الاعتبارية وإقرار التعديلات الأخيرة التي أدخلت على تشكيل أعضاء المجلس..

وحققت الشركة خلال 2020، صافي ربح بلغ 28.13 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 142.6 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية..

وبلغت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 19.78 ألف جنيه في 2020، مقابل 29.17 ألف جنيه في 2020.

وبلغ صافي أرباح العام بعد الضرائب 28.15 مليون جنيه في 2020، مقابل 142.63 مليون جنيه في 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.99 مليار جنيه، مقابل 1.7مليار جنيه خلال 2019.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال 2020 لتسجل 43.99 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 110.26 مليون جنيه خلال 2019.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة جلاكسو سميثكلاين، عن العام الماضي، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 80 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 28.13 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 142.6 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 19.78 ألف جنيه في 2020، مقابل 29.17 ألف جنيه في 2020.

وبلغ صافي أرباح العام بعد الضرائب 28.15 مليون جنيه في 2020، مقابل 142.63 مليون جنيه في 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.99 مليار جنيه، مقابل 1.7مليار جنيه خلال 2019.

وارتفعت تكلفة المبيعات إلى 1.2 مليار جنيه في 2020، مقابل 853.34 مليون جنيه في 2019.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال 2020 لتسجل 43.99 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 110.26 مليون جنيه خلال 2019.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 101.41 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 67.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل نحو 1.42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لتسجل 114.24 مليون جنيه، مقابل 60.43 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.