الموت يفجع نانسى صلاح للمرة الثانية فى يومين

توفيت صباح اليوم الثلاثاء، «ميرفت»، شقيقة الفنانة الشابة نانسي صلاح، بعد يومين على وفاة والدتها.

وفاة شقيقة نانسي صلاح

وكتبت نانسي صلاح عبر «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله وحده، لله ما أعطى ولله ما أخذ، انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة وأمي التانية ميرفت عبدالفتاح، العزاء والدفنة بإذن الله في المقابر، مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعة 11.51 اللهم أجرنا في مصيبتنا ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يا رب العالمين قلبي واجعني يا رب، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة».

وكانت نانسي صلاح أعلنت يوم الأحد الماضي وفاة والدتها إذ كتبت عبر «إنستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماما في ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يا رب العالمين لا إله إلا الله».

من هي نانسي صلاح؟

كانت بداية نانسي صلاح في برنامج «SNL بالعربي» وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية من بينها فيلم «ماما حامل» بطولة النجمة ليلى علوي، كما شاركت في فيلم «ساعة شيطان»، بطولة خالد الصاوى، وباسم سمرة.

كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، أبرزها مسلسل «أبو العروسة»، أمام سوسن بدر وسيد رجب.