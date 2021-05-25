«الجارديان»: العزوف عن تلقي لقاح كورونا ربما يقود هونج كونج للتخلص من ملايين الجرعات

كشف تقرير بريطاني أن هونج كونج ربما تتخلص قريبا من الملايين من جرعات لقاح كوفيد-19 ، نظرا لعدم تناول عدد كاف من الناس لهذا اللقاح قبل انتهاء فترة صلاحيته، قائلاً إنه "ليس أمرا صائبا" بينما تتدافع الدول الأخرى للحصول على تلك اللقاحات.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إلى أن هونج كونج التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة اشترت جرعات كافية من لقاحي فايزر-بيونتيك وسينوفاك الصيني لتطعيم جميع سكانها ولكن حتى الآن لم يتم منح سوى 2.1 مليون نسمة منذ بدء برنامج التطعيم في أواخر فبراير الماضي.

ونسبت الصحيفة إلى توماس تسانج -المراقب السابق لمركز حماية الصحة وعضو فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة في هونج كونج- تحذيره من أنه توجد فرصة لثلاثة أشهر فقط لاستخدام الدفعة الأولى من لقاحات فايزر-بيونتيك المتوفرة، والتي يجب تخزينها في درجات حرارة منخفضة واستخدامها في غضون ستة أشهر.

وقال تسانج: "لا يمكن استخدامها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية وستتوقف مراكز التطعيم المجتمعية الخاصة بلقاح بيونتيك، وفقا للخطط الحالية بعد سبتمبر".

ويأتي هذا فيما ألقى المراقبون باللوم على عوامل من بينها ما وصفوه عدم ثقة المجتمع في حكومتي هونج كونج والصين ،والمعلومات المضللة والتضليل وعدم تعجل السلطات، ففي مارس تم تعليق طرح بيونتيك لمدة عشرة أيام تقريبا بعد اكتشاف تلف تعبئة وتغليف قوارير الأدوية التي تم إعطاؤها لأكثر من 150 ألف شخص، فيما قال مسؤولو الصحة إنه لا توجد مخاطر على السلامة ولكن تم تعليق الطرح كإجراء احترازي.