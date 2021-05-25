موسكو: المراقبون الروس يصلون إلى سوريا عشية الانتخابات الرئاسية

أكد مبعوث وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة فلاديمير تشوروف، أن المراقبين الروس سيصلون إلى سوريا عشية إجراء الانتخابات الرئاسية وسيتواجدون عند الإعلان عن النتائج الأولية لفرز الأصوات.

وقال تشوروف - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - : "سيتوجه المراقبون الروس إلى سوريا في أقرب موعد قبيل انطلاق عملية التصويت، وسوف يحضرون الإعلان عن النتائج الأولية".

وأضاف:" أن مجلس الشعب السوري وجه دعوة إلى غرفتي البرلمان الروسي، مجلس الاتحاد ومجلس الدوما، وسيتم تعيين أعضاء وفد المراقبين الروس من قبل اللجان المعنية".

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية السورية ستجرى غدا الأربعاء، فيما صوت السوريون في الخارج يوم الخميس الماضي، ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله وهو برلماني سابق وينتمي إلى حزب "الوحدويين الاشتراكيين"، ومحمود مرعي الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية.

وكان أعلن السفير المفوض بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تشوروف أن التهديدين الرئيسيين، اللذين تواجههما الانتخابات الرئاسية في سوريا، هما الإرهاب والعرقلة الدولية.

وقال تشوروف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - إن الانتخابات الرئاسية في سوريا تجري في ظل وضع صعب"، مشيرا إلى أنه لن يصف هذا الوضع الصعب بالحرب الأهلية.

وأضاف:"ربما يكون الخطر الرئيسي لإجراء انتخابات مباشرة وعامة ومتكافئة وبوتيرة معقولة في سوريا، مع الحفاظ على سرية التصويت، هما العرقلة الدولية الجزئية لهذه الانتخابات والإرهاب المسلح"، مؤكدا أن هذين الخطرين قد يقفان حائلا أمام إجراء انتخابات ديمقراطية.

السوريون يصوتون في الخارج

وانطلقت الخميس الماضي، انتخابات الرئاسة السورية في الخارج، حيث استقبلت السفارات والبعثات والقنصليات السورية فى الخارج المواطنين السوريين الراغبين بالمشاركة بالانتخابات، والذين سبق لهم وأن سجلوا في القوائم الانتخابية ضمن السفارات.

ومن جانبها كانت دعت وزارة الخارجية السورية، فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) المواطنين السوريين المغتربين إلى التصويت في هذه الانتخابات لتأكيد الانتماء للوطن.

وقالت الخارجية السورية، "ليكن شعار المواطنين المغتربين، إنه من أجل سوريا سأشارك في الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن ممارسة ذلك الواجب الوطني يشكل التأكيد الأبلغ على التمسك باستقلالية القرار الوطني، وإفشال كافة المحاولات الرامية لفرض الوصاية على السوريين، ورهن إرادتهم لمشيئة الآخرين.