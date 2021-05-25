الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

«المصرية للاتصالات» تُطلق خدمة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عادل حامد
عادل حامد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن إطلاق خدمة "WE Access" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالهم وتعزيز عملية التحول الرقمي.

ويحدث ذلك من خلال مساعدة الشركات على ربط مواقع المكاتب والفروع بسهولة وبأعلى درجات التحكم وتأمين البيانات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تحليل البيانات التي تساعد بشكل كبير في دعم الأعمال التسويقية وتطويرها.

وتقدم الخدمة الجديدة حلولًا تقنية شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر تأمينًا إضافيًا للبيانات من خلال توفير شبكة لاسلكية ذكية خاصة (SMART Wi-Fi) للموظفين وشبكة عامة للزائرين، كما تمنح الشركات القدرة على إدارة أكثر من 250 شخص على كل نقطة اتصال مع إمكانية توفير الألاف من نقاط الاتصال.

هذا بالإضافة لذلك تقدم الخدمة تقارير دقيقة مفصلة تسمح باتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتعطي الشركة القدرة على التفاعل مع العملاء وفهم اتجاهاتهم السلوكية بما يساهم في زيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

جدير بالذكر أنه يتم دعم "WE Access" من خلال الجيل التالي من جدار الحماية من سيسكو-ميراكي، بما يوفر الحماية ضد المحتوى الضار مع الحفاظ على معدل الإنتاجية والامتثال لمتطلبات الأعمال والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، حيث تعمل تقنية "VPN" التلقائية على ربط الفروع بأمان من خلال لوحة معلومات سهلة الاستخدام.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: "سعداء بهذا التعاون مع شركة سيسكو-ميراكي والذي يأتي تأكيدًا على حرصنا الدائم على تطوير خدماتنا وتلبية متطلبات عملائنا المتطورة، وسعينا المستمر نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في جميع القطاعات."
من جانبه، أشار جيسون بيرنيل، نائب رئيس سيسكو ميراكي للمبيعات العالمية إلى أنه "مع استمرار المؤسسات حول العالم في التطور، بات من الضروري البحث عن طريقة للحفاظ على الإنتاجية ورفع الكفاءة وتوفير الحلول التي تسمح بالوصول الآمن والمتميز".

 وأضاف: "متحمسون للتوسع في أسواق عالمية جديدة من خلال شراكتنا مع المصرية للاتصالات، ومواصلة التزامنا نحو توفير منصة سحابية شاملة تساعد عملائنا على توفير الوقت والمال، وتمكين شبكاتهم المؤمنة من التوسع واستيعاب النمو الذي تشهده أعمالهم."

المصرية للاتصالات خدمة WE Access دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحول الرقمي مصر 2021

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