الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 4 أشخاص لترويجهم أدوية كورونا وعقاقير مخدرة

هيئة الدواء
هيئة الدواء

تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة المخدرات ومباحث التموين، من ضبط شخص لاتهامه بترويج أدوية البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا المستجد بثمن باهظ، كذلك تم ضبط آخر لترويجه عقار الترامادول، وشخصين لترويجهما مستحضر Anti RH مجهول المصدر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة، تمكنت خلال متابعتها الدقيقة لبعض الأدوية التي يتم ترويجها على صفحات التواصل الاجتماعي، بناء على تعليمات رئيس هيئة الدواء المصرية، من التواصل مع المتهم وإجراء عملية شراء ناجحة، وتم بالتنسيق مع رجال مباحث الأموال العامة ضبط المتهم وبحوزته ٢٠٠ عبوة من أحد أصناف بروتوكول علاج كورونا بكل تركيزاته، وتم إعداد التقرير الفنى وتحويل الأمر إلى النيابة المختصة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، بالتنسيق بين هيئة الدواء والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لترويجه عقار الترامادول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بعد التواصل معه في محاولة شراء ناجحة، حيث تم عمل كمين وضبطه وبحوزته ٥١ عبوة من عقار الترامادول، وجاري إعداد المحضر وحصر وتصوير المضبوطات واستكمال باقى الإجراءات القانونية المتبعة.

كما تمكنت الهيئة بالتنسيق مع مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط اثنين من القائمين على إدارة إحدى تلك الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحوزتهما عدد ٢٠٠ عبوة من مستحضر Anti RH مجهول المصدر وغير محفوظ بالطريقة السليمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار دور الهيئة لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج و تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

هيئة الدواء البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا مواقع التواصل الاجتماعي مباحث التموين بروتوكول علاج كورونا

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