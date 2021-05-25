الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مينا فارم للأدوية» تُقر نهاية الحق في توزيع كوبون الشركة للمساهمين

شركة مينا فارم للأدوية
شركة مينا فارم للأدوية

تقراليوم الثلاثاء، شركة مينا فارم للأدوية، نهاية الحق في توزيع كوبون الشركة للمساهمين.

 وكانت البورصة المصرية، أعلنت - في وقت سابق - أن الحق في توزيع كوبون رقم 17 بشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 25 مايو 2021.

وأضافت البورصة، أنه تقرر توزيع الكوبون بواقع 2.7 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتباراً من 30 مايو 2021.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 300.78 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 141.09 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وبلغت خسائر الحقوق غير المسيطرة 9.9 مليون جنيه في 2020، مقابل 7.32 مليون جنيه في 2019.

وبلغ صافي أرباح السنة بعد ضرائب الدخل 310.68 مليون جنيه في 2020، مقابل 148.4 مليون جنيه في 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.36 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.051 مليون جنيه في 2019.

وحققت الشركة خلال 2020، أرباحاً مستقلة بلغت 144.55 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 46.035 مليون جنيه في العام السابق له

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية على مشروع توزيع الأرباح عن 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة  أن الجمعية صدقت على توزيع حصة المساهمين كدفعة واحدة في 30 مايو المقبل بواقع 2.7 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية للتوزيع تبلغ 33.19 مليون جنيه.

وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة عن 2020.

وأقرت الجمعية الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن 2020.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 300.78 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 141.09 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وبلغت خسائر الحقوق غير المسيطرة 9.9 مليون جنيه في 2020، مقابل 7.32 مليون جنيه في 2019.

وبلغ صافي أرباح السنة بعد ضرائب الدخل 310.68 مليون جنيه في 2020، مقابل 148.4 مليون جنيه في 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.36 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.051 مليون جنيه في 2019.

وحققت الشركة خلال 2020، أرباحاً مستقلة بلغت 144.55 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 46.035 مليون جنيه في العام السابق له.

 

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