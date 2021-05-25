نيوزيلندا: تعليق فقاعة السفر دون حجر صحي مع ولاية فيكتوريا الأسترالية

قال الوزير النيوزيلندي المعني بمكافحة وباء كورونا، كريس هيبكنز، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن نيوزيلندا سوف تعلق فقاعة السفر دون حجر صحي مع ولاية فيكتوريا الأسترالية لمدة 72 ساعة بشكل مبدئي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن التعليق يأتي في وقت يتم فيه التحقيق في مصدر إصابة خمس حالات تم الإعلان عنها في ملبورن، عاصمة الولاية، خلال اليومين الماضيين.



ويبدأ الوقف المؤقت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 0759 مساء اليوم الثلاثاء.



وقال الوزير: "في حين أن حالة الإصابة التي تم الإعلان عنها اليوم (في ملبورن) كانت متوقعة باعتبارها من مخالطي حالة تم الإعلان عنها أمس، جاء في تقديرات المسؤولين النيوزيلنديين أن الخيار الأكثر حذرا هو تعليق فقاعة السفر مع ولاية فيكتوريا حيث لا يزال هناك العديد من الأمور المجهولة بشأن تفشي المرض".

وأضاف أن الحكومة تتفهم الاضطراب الذي سوف يسببه هذا للمسافرين المتضررين.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم اقترب من 167.3 مليونا حتى أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.وفيما

يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) ، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.