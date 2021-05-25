ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في بولندا لمليونين و867 ألف حالة

سجلت السلطات في بولندا اليوم الثلاثاء ألف حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى مليونين و867 ألفا و187 إصابة.



وذكر "راديو بولندا" أن السلطات سجلت أيضا 151 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 73 ألف و96 حالة وفاة.

وأفادت إحصاءات وزارة الصحة بأن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد بلغ 7553 مريض فيما يوجد أكثر من 81 ألف آخرين في العزل المنزلي.

يشار إلى أن مليوني و629 ألفا و626 شخصا تعافوا في بولندا من الإصابة بالفيروس، منهم 1947 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 167.3 مليونا حتى أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.