زعيمة المعارضة البيلاروسية تدعو واشنطن ومجموعة السبع لتكثيف الضغط على النظام

دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا الثلاثاء واشنطن ومجموعة السبع الى تصعيد الضغط على نظام بيلاروس بعد تحويل مسار طائرة "راين اير" واعتقال معارض كان على متنها والذي أثار موجة تنديد دولية.

في اتصال مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سولفيان دعت تيخانوفسكايا الولايات المتحدة الى "عزل النظام والضغط عليه عبر العقوبات" كما قالت على تويتر.

كما طالبت بأن تتم دعوة المعارضة الى قمة مجموعة السبع المرتقبة الشهر المقبل في بريطانيا.



وقالت "الوضع مع خطف الطائرة لا يمكن عزله عن قضايا أخرى من قمع وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان في بيلاروس".

كما اقترحت محادثات خلال قمة مجموعة السبع "بمشاركة القوى الديمقراطية البيلاروسية" داعية الى مؤتمر دولي لحل الأزمة السياسية التي بدأت في بيلاروس السنة الماضية.

وشهدت هذه الدولة السوفياتية السابقة تظاهرات على مدى أشهر بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في أغسطس 2020 التي أدت الى إعادة انتخاب لوكاشينكو لولاية سادسة.

وحكم لوكاشنكو بيلاروس بقبضة من حديد على مدى عقدين وقام بقمع التظاهرات بعنف حيث اعتقل الآلاف، وتحدث الكثير منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجاوزات خلال الاعتقال.

وصدرت الثلاثاء أحكام بسجن زعيم حزب معارض في بيلاروس يدعى بافيل سفرينتس وستة ناشطين آخرين إلى ما بين أربع وسبع سنوات، وفق ما أفاد صحافيون حضروا الجلسة فرانس برس.

وبدأت محاكمتهم منذ منتصف مايو في شرق البلاد لمشاركتهم في إثارة "اضطرابات واسعة"، في إشارة إلى التظاهرات التي أعقبت الانتخابات عام 2020 وقمعها نظام لوكاشنكو.

واعتقل المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن طائرة "راين اير" التي تم تحويل مسارها، في مطار مينسك الاحد وتقول السلطات إنه موقوف في مركز اعتقال.

وكان المعارض البالغ من العمر 26 عاما فر الى أوروبا عام 2019 حيث يدير محطات نكستا لتغرام، وهي وسيلة إعلام للمعارضة البيلاروسية أيّدت المتظاهرين.

في وقت متأخر الاثنين بث تلفزيون بيلاروس الرسمي شريط فيديو لبروتاسيفيتش وهو يعترف بتنظيم تظاهرات حاشدة في بيلاروس وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لما يصل الى 15 عاما.

وقال حلفائه ان الفيديو سجل تحت الضغط من السلطات.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ندد الاثنين باعتراض طائرة "راين اير" واصفا الخطوة بـ "الفاضحة" ومطالبا بالافراج الفوري عن المعارض.